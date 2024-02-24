Які макарони купувати до салату чи супу, а які — ідеально підходять до м'яса: розбираємося

Макарони можна назвати найуніверсальнішим продуктом на кухні. Але кількість їх видів може здаватися нескінченною. Які бувають види макаронів і для чого вони використовуються?

Які бувають види макаронів

Макарони — загальна назва для різноманітних видів пасти, які готуються з борошна і води. Вважається, що у світі існує понад 300 варіантів макаронних виробів. Розрізняють їх за формою:

стрічкоподібні;

фігурні;

трубчасті;

ниткоподібні.

Також макарони відрізняються за довжиною. Останнім часом дуже популярними стають так звані безглютенові варіанти, які мають низький глікемічний індекс. Вони не викликають різкого стрибка цукру в крові, а після їх вживання довго відчуваєш ситість. Також макарони бувають овочеві, рисові, гречані, сочевичні.

Які найпопулярніші види макаронів і до чого вони підходять

Спагетті (Spaghetti)

Спагетті (Spaghetti) / Фото: Unsplash

Класичні довгі та тонкі макарони, які давно полюбилися українцям. Спагетті досить товсті, щоб їх можна було відчути в м'ясному соусі, і досить тонкі, щоб їх можна було подавати з легким вершковим соусом чи навіть простою заправкою з оливкової олії і часнику.

Capellini або Angle Hair (волосся ангела)

Capellini або Angle Hair (волосся ангела) / Фото: commons.wikimedia.org

Дуже тонкі та довгі макарони, які найчастіше використовують у супах чи подають з морепродуктами і легкими вершковими соусами.

Фарфалле (Farfalle)

Фарфалле (Farfalle) / Фото: Unsplash

Мають форму метелика чи краватки. Найчастіше їх використовують для салатів, запіканок. Їх також можна подавати з різними соусами. Вони бувають великими (фарфелоні) і маленькими (фарфаліні).

Букатіні (Bucatini)

Букатіні (Bucatini) / Фото: commons.wikimedia.org

Мають вигляд довгих порожнистих трубочок, які мають довжину приблизно 25-30 см. Готують їх лише з борошна твердих сортів пшениці. Свою назву ці макарони отримали від італійського слова "bucco", що означає "дірка". Вони підходять для запіканок, їх можна подавати з різними соусами. А деколи їх використовують як коктейльні трубочки.

Каннеллоні (Cannelloni)

Каннеллоні (Cannelloni) / Фото: Pexels

Порожні трубочки для пасти, які виготовляють з листів макаронних виробів для лазаньї, згортаючи у трубочки. Начиняти їх можна м'ясним фаршем, сиром, шинкою, зеленню та овочами. Потім їх обов'язково поливають томатним соусом та запікають в духовці.

Діталіні (Ditalini)

Діталіні (Ditalini) / Фото: commons.wikimedia.org

Дуже короткі чи середні за розміром трубочки з гладкими сторонами. Відмінно підходять для супів, салатів з макарон, чудово поєднуються з будь-якими густими соусами.

Феттучіні (Fettuccine)

Феттучіні (Fettuccine) / Фото: Unsplash

Це особлива яєчна паста, яку нарізають довгими і вузькими стрічками. Часто її подають з вершковим соусом. Цими макаронами можете сміливо замінити класичні спагетті. Дехто плутає феттучіні з лінгвіні, але останні мають вигляд плоских та вузьких макаронів, зроблених з борошна та води. Феттучіні хоч і плоскі, але широкі, і до борошна обов'язково додаються яйця, через що вони мають жовтуватий колір.

Фузіллі (Fusilli)

Фузіллі (Fusilli) / Фото: Unsplash

Товсті, довгі макарони, які мають спіралевидну форму. Можуть надати несподіваної родзинки будь-якому рецепту. Ідеально підходять для густих соусів.

Лазанья (Lasagna)

Лазанья (Lasagna) / Фото: Pexels

Довга та широка локшина, яка подарувала свою назву і самій страві з неї. Лазанья може бути плоскою або з фігурними краями.

Лінгвіні (Linguine)

Лінгвіні (Linguine) / Фото: commons.wikimedia.org

Плоска та довга паста. Ідеально поєднується з молюсками та іншими морепродуктами (креветки, мідії, кальмари), подається з вершковим чи легким томатним соусом.

Макарони (Macaroni)

Макарони (Macaroni) / Фото: Unsplash

Невеликі макаронні вироби трубчастої форми, які підходять для приготування різних запіканок, тому що вершковий соус може з легкістю проникнути до середини і зробити страву надзвичайно соковитою. Також саме макарони використовують для традиційних макарон із сиром.

Орек'єтте (Orecchiette)

Орек'єтте (Orecchiette) / Фото: Pexels

Невеликі макарони, які мають форму чаші. У перекладі з італійської їхня назва означає "маленькі вушка". Зазвичай поєднують їх з м'ясом або овочами.

Орзо (Orzo)

Орзо (Orzo) / Фото: Pexels

Італійської назва цього сорту макаронів означає "ячмінь" і вона якнайкраще описує їх зовнішній вигляд. Вони є ідеальним варіантом для салатів чи супів.

Пенне (Penne)

Пенне (Penne) / Фото: Unsplash

Ці макаронні вироби мають форму трубочки завдовжки приблизно 5 см з косими краями. Їх можна поєднати з овочевими чи м'ясними соусами, тому що рідина чудово "прилипає" завдяки їх особливій текстурі.

Равіолі (Ravioli)

Равіолі (Ravioli) / Фото: Unsplash

Маленькі подушечки з тіста для макаронів, які наповнені різною дрібною начинкою: сиром, м'ясом чи овочевим пюре. Подаються вони із соусами, але можна додавати і в супи.

Рігатоні (Rigatoni)

Рігатоні (Rigatoni) / Фото: Unsplash

Великі порожнисті макарони, які мають жолобки. Використовуються практично в будь-якій страві: від соусів до запіканок. Італійською їх назву можна перекласти як "ребристий". Вони добре зберігають форму під час запікання.

Ротельє (Rotelle)

Ротельє (Rotelle) / Фото: commons.wikimedia.org

Маленькі і круглі макарони, які мають форму колеса. Їх прийнято використовувати для гуляшу, страв з тертим сиром та густими соусами.

Тортелліні (Tortellini)

Тортелліні (Tortellini) / Фото: Unsplash

Фаршировані кільця макаронів, які можна їсти з різними соусами, просто збризнути олією чи покласти до супу. Вони можуть бути різних кольорів, коли виробники додають до борошна сік буряків, моркви чи інших овочів.

Конкільє або Мушлі (Conchiglie)

Конкільє або Мушлі (Conchiglie) / Фото: commons.wikimedia.org

Мають вигляд черепашок і можуть бути різного розміру. Великі мушлі можна використовувати для приготування з різними начинками, а маленькі підходять для салату, супу чи запікання. Зазвичай їх роблять з твердих сортів пшениці і додають овочевий сік для кольору.

Паппарделле (Pappardelle)

Паппарделле (Pappardelle) / Фото: commons.wikimedia.org

Довгі макарони з борошна та яєць, які мають ширину до 2,5 см. Традиційно їх їдять з різними м'ясними соусами.

Стелла (Stelle)

Стелла (Stelle) / Фото: Фото з відкритих джерел

Невеликі декоративні макарони, які мають вигляд зірочок з отвором в центрі. Зазвичай їх додають до супів.

Вермішель (Vermicelli)

Вермішель (Vermicelli) / Фото: commons.wikimedia.org

Довгі тонкі макарони, які повинні бути трішки товщими за "волосся ангела". Використовуються в стравах з морепродуктами чи супах.

Зіті (Ziti)

Зіті (Ziti) / Фото: commons.wikimedia.org

Тонкі трубчасті макарони, які добре утримують соуси завдяки своїй порожній серцевині. Їх прийнято використовувати в сирних, овочевих чи м'ясних запіканках.

Які макарони найкорисніші для здоров'я

За даними Національного інституту здоров'я США у 100 г сухих макаронів міститься близько 70 г вуглеводів, 7-14 г білків та 1-2 г жирів, а це означає, що вони є чудовим джерелом енергії і рослинного білка. Завдяки мінералам та вітамінам вони також постачають організму ряд корисних речовин.

Найкращими вважаються макарони, які виготовлені з твердих сортів пшениці, вони мають підвищенний рівень клейковини. Такі вироби можуть бути цільнозерновими і нецільнозерновими. За рекомендацією міністерства охорони здоров'я Канади потрібно вживати цільнозернові макаронні вироби, які допомагають знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету II ступеню.

Однак, варто пам'ятати, що будь-які макарони не є дієтичним продуктом, тому їх вживання повинне бути помірним. Крім того, до макаронів часто додають соуси та інші продукти, які можуть призводити до зайвої ваги.

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