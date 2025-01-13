Які найкращі сорти перцю для багатого врожаю: плоди будуть великими, м’ясистими та солодкими

На початку лютого досвідчені городники висіватимуть насіння перцю на розсаду, тому вже зараз варто вибирати сорти, які родитимуть найкраще.
Професійні агрономи назвали найкращі сорти перцю для українських кліматичних умов, які добре родитимуть, не хворітимуть і даватимуть максимально великі та смачні плоди.
Які сорти перцю найкращі для вирощування: даватимуть потрійний урожай
- "Анастасія". Такий сорт має досить крупні конусоподібні плоди, він відноситься до високоврожайного, стійкий до різких перепадів температур. Сам перець виростає м’ясистим, солодким і соковитим. Агрономи говорять, що з одного квадратного метра можна отримати до 15 кг перцю.
- "Кубоподібний товстяний" має соковиті плоди середнього розміру, які будуть ідеальними для консервації. До того ж, цей сорт дуже стійкий до хвороб та несприятливих погодних умов. Тому можна не переживати за майбутній урожай, він обов’язково буде багатим, навіть за посухи чи похолодань.
- "Боярд" досить простий у догляді, стійкий до різких перепадів температур та різноманітних захворювань. Цей перець підходить для вирощування на відкритому ґрунті та в теплицях, має високу врожайність. Буде добре родити у будь-якому регіоні, бо швидко адаптується до погодних умов.
- "Моноліт" також досить невибагливий у догляді, проте дає максимальний урожай навіть за несприятливих погодних умов. Цей сорт перцю має солодкі соковиті плоди. Стійкий до різноманітних захворювань, посухи й різкого похолодання.
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