Які найкращі знаки зодіаку на думку астрологів: таких лише три

Розповідаємо, які знаки зодіаку за версією астрологів вважаються найкращими.

Овен

Це перший знак зодіакального кола, з нього починається абсолютно все. У цьому знаку зодіаку Сонце – могутнє світило, перебуває у своїй екзальтації, воно дарує Овнам неймовірну силу. Бо небесне тіло в екзальтації повністю розкриває свою потужність. До того ж, Овном керує Марс – планета агресії та боротьби. Це робить його рішучим, безстрашним і впертим. Овни завжди домагаються свого і ніколи не зупиняються, тому по праву вважаються найкращими.

Лев

Цей знак зодіаку отримав друге місце, Сонце також наділяє його силою, харизмою та владністю. Лев – це справжній цар, харизматичний і владний лідер. Він має неабиякий влив на інших людей, якщо Лев заходить до приміщення, його неможливо не помітити. Він зробить усе, щоб зірвати купу компліментів та овацій.

Скорпіон

Це могутній трансформаційний знак, управителем якого є планета Плутон. А другим покровителем Скорпіона є Марс, тому сила цього знаку зодіаку безмежна. Він не такий хоробрий, як Овен, але вкрай продуманий та небезпечний. Тому не варто стояти на шляху Скорпіона, він цього не вибачить. Однак представники цього знаку вкрай ніжно ставляться до своїх близьких і друзів, тому вам дуже пощастило, якщо ви товаришуєте зі Скорпіоном. В його особі ви знайдете найщирішого друга та могутнього покровителя.

Читайте також:

Які знаки зодіаку народжені для того, щоб керувати людьми: таких лише три

Чому підліткам не можна довго сидіти в соцмережах: вчені назвали найголовніші причини