Які наймодніші куртки цього осінньо-зимового сезону: трендами поділились дизайнери

Які куртки в тренді цієї осені та зими

Світові дизайнери кожного разу намагаються здивувати нас новим кроєм одягу, відтінками, стилем. Але часто новизна полягає в переосмисленні минулих трендів.

Якщо декілька років тому в тренді були легкі пуховики, а стьобана куртка поринула у минуле, то цього сезону саме вона э наймоднішою.

Самі ці куртки сьогодні є основою британського гардероба. Британці віддають перевагу цим курткам, адже вони практичніші, наприклад, за тренчкот завдяки м'якій тканині, що не зминається.

Світові бренди активно пропонують варіанти стьобаних курток цього сезону, Christian Dior, наприклад, варіант з акцентом на талії та великим коміром, Hermès показали шкіряну версію, а Brunello Cucinelli запропонували подовжену модель вільного крою. Як відзначають експерти моди особливою популярністю серед брендів цього року користуються бомбери.

Стьобані жіночі куртки: на які моделі звернути увагу

Стьобана куртка шиється із багаторазово прострочених натуральних чи синтетичних матеріалів, простібаються як мінімум два шари тканини, між ними звичайно є ще наповнювач чи утеплювач. Техніка, яка використовується для пошиття стьобаних курток зберігає тепло і при цьому робить одяг легким. А наявність широких комірів, капюшонів забезпечує захист від найнесподіванішої погоди.

Короткі стьобані куртки

Зверніть увагу на стьобаний виріб класичного фасону - це куртка короткої довжини з масивними кишенями та мінімалістичними ґудзиками базових кольорів - молочного, чорного, світло-коричневого, сірого інших.

Тренди курток

Довгі стьобані куртки

Замість короткої куртки можна вибрати куртку-пальто, яка буде закривати ноги та не боятися холоду. До того ж довга куртка дозволить сміливо одягати сукні та спідниці.

Довга стьобана куртка

Якщо ж важко визначитись між коротким і довгим фасоном, можна зупинитись на куртці середньої довжини. Зверніть увагу на одягу, довжина якого сягає коліна. Особливо гарний вигляд така куртка буде мати у поєднанні із повсякденними зручними образами.

Куртка з об'ємним коміром

Стьобаній куртці додасть тепла та затишку великий комір.Носити такий фасон можна навіть і без додавання аксесуарів.

Christian dior

Стьобана куртка-оверсайз

Одяг оверсайз продовжує лідирувати в модних трендах. Така модель дозволить не мерзнути у прохолодну пору.

Куртки оверсайз

Стьобані куртки бомбери

Бомбери цього року користуються популярністю серед брендів - вкорочені, шкіряні, атласні та, звичайно стьобані, ніби зняті з чоловічого плеча, чи з квітковим принтом.

Кууртки бомбери

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