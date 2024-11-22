Які найпопулярніші міфи про заморожені овочі: чи можна їм вірити

Так, заморожені овочі – це не свіжі з грядки, тому, звичайно, існує поширена думка, що вони програють за якістю, складом вітамінів і корисних речовин.

Експерти з безпеки харчування запевняють, що заморожені овочі не менш поживні та корисні, ніж свіжі. Розповідаємо, яким міфам про цей продукт все ж таки не варто довіряти, бо це неправда.

Міф №1. Заморожені овочі під час обробки втрачають всі свої корисні властивості. Насправді, вчені вже давно довели, що за вмістом вітамінів, мінералів та рослинної клітковини заморожений продукт нічим не відрізняється від свіжих овочів. Оскільки овочі зазвичай заморожують у пік їхньої зрілості, тому вони зберігають максимальну кількість корисних речовин.

Насправді, вчені вже давно довели, що за вмістом вітамінів, мінералів та рослинної клітковини заморожений продукт нічим не відрізняється від свіжих овочів. Оскільки овочі зазвичай заморожують у пік їхньої зрілості, тому вони зберігають максимальну кількість корисних речовин. Міф №2. В заморожені овочі додають консерванти та інші шкідливі добавки. Тут все досить просто перевірити. Якщо на пакуванні з овочами немає інформації про добавки, то консервантів чи інших складників продукт не має.

Як заморожують овочі: шоковий процес

Заморожені овочі готують способом шокового заморожування. Спочатку їх миють, висушують, а потім обдають холодним повітрям із температурою мінус 35 градусів. Сам процес триває досить швидко, не більше 30-35 хвилин.

Таке шокове замороження абсолютно не впливає на якість овочів, вони залишають всі свої вітаміни й інші корисні речовини, також зберігають свіжість і текстуру.

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