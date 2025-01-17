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Які найпоширеніші народні прикмети про дзеркала: чи варто вірити цим забобонам

Які найпоширеніші народні прикмети про дзеркала: чи варто вірити цим забобонам

Які прикмети про дзеркала / Фото: Freepik

Дзеркало – це наймагічніша річ у домашньому вжитку, тому не дивно, що з ним пов’язано стільки забобонів та побоювань.

Дзеркало упродовж багатьох століть слугувало незамінним атрибутом різноманітних обрядів. Воно й досі використовується чаклунами для магії, але вони закликають обережно ставитися до роботи з дзеркалами. Народні прикмети також застерігають від неправильного поводження з ними, щоб не накликати у свій дім біди. Отже, розповідаємо, які найпопулярніші прикмети про дзеркала і чи варто їм вірити.

Які найвідоміші прикмети про дзеркала: чому їм треба вірити

  1. Старі дзеркала транслюють ту енергетику, яку накопичили за багато років. Якщо дзеркало відображало хвороби, сварки та лихо, то воно виливатиме негатив на нових мешканців дому.
  2. Дзеркало – це портал у потойбічні світи чи іншу реальність. Чаклуни проводять обряди із дзеркалом, щоб викликати «гостей» із потойбіччя.
  3. Якщо розбити дзеркало у поганому настрої, то буде біда. Скільки уламків вийшло, стільки років не буде щастя. Деякі езотерики вважають, що лихо супроводжуватиме упродовж семи років.
  4. Розбилося дзеркало в автомобілі, може бути аварія. Краще у цей день нікуди не виїжджати.
  5. Не можна дивитися у тріснуте дзеркало, бо тріщина розірве душу на частини. Також можуть виникнути хвороби, що пов’язані з емоційним станом – панічні атаки, тривожність і депресія.
  6. Якщо дзеркало впало, але не розбилося, це добрий знак: ваш будинок захищений від негативу та лиха, турбуватися не варто.
  7. Дзеркало на вхідних дверях акумулюватиме позитивну енергетику та наповнюватиме будинок щастям і достатком. На двері краще повісити дзеркало без гострих кутів.
  8. Не можна довго дивитися у дзеркало, бо швидко старітимете.
  9. Якщо хочете, щоб вам постійно щастило, носіть маленьке дзеркальце у кишені.  
  10. Не слід приймати дзеркало в подарунок – це до розлучень та невезіння.

Вважається, що до прикмет треба дослухатися, бо вони є результатом багаторічного досвіду наших предків. Якщо орієнтуватися на цю інформацію, можна уникнути багатьох проблем у житті.

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