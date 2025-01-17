Які найпоширеніші народні прикмети про дзеркала: чи варто вірити цим забобонам

Дзеркало – це наймагічніша річ у домашньому вжитку, тому не дивно, що з ним пов’язано стільки забобонів та побоювань.

Дзеркало упродовж багатьох століть слугувало незамінним атрибутом різноманітних обрядів. Воно й досі використовується чаклунами для магії, але вони закликають обережно ставитися до роботи з дзеркалами. Народні прикмети також застерігають від неправильного поводження з ними, щоб не накликати у свій дім біди. Отже, розповідаємо, які найпопулярніші прикмети про дзеркала і чи варто їм вірити.

Які найвідоміші прикмети про дзеркала: чому їм треба вірити

Старі дзеркала транслюють ту енергетику, яку накопичили за багато років. Якщо дзеркало відображало хвороби, сварки та лихо, то воно виливатиме негатив на нових мешканців дому. Дзеркало – це портал у потойбічні світи чи іншу реальність. Чаклуни проводять обряди із дзеркалом, щоб викликати «гостей» із потойбіччя. Якщо розбити дзеркало у поганому настрої, то буде біда. Скільки уламків вийшло, стільки років не буде щастя. Деякі езотерики вважають, що лихо супроводжуватиме упродовж семи років. Розбилося дзеркало в автомобілі, може бути аварія. Краще у цей день нікуди не виїжджати. Не можна дивитися у тріснуте дзеркало, бо тріщина розірве душу на частини. Також можуть виникнути хвороби, що пов’язані з емоційним станом – панічні атаки, тривожність і депресія. Якщо дзеркало впало, але не розбилося, це добрий знак: ваш будинок захищений від негативу та лиха, турбуватися не варто. Дзеркало на вхідних дверях акумулюватиме позитивну енергетику та наповнюватиме будинок щастям і достатком. На двері краще повісити дзеркало без гострих кутів. Не можна довго дивитися у дзеркало, бо швидко старітимете. Якщо хочете, щоб вам постійно щастило, носіть маленьке дзеркальце у кишені. Не слід приймати дзеркало в подарунок – це до розлучень та невезіння.

Вважається, що до прикмет треба дослухатися, бо вони є результатом багаторічного досвіду наших предків. Якщо орієнтуватися на цю інформацію, можна уникнути багатьох проблем у житті.

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