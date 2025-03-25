Які найшкідливіші частини курки: їх у жодному разі не можна їсти, і ось чому

Курятина – це один із найпопулярніших та найкорисніших видів м’яса. Та не всі частини курки однаково корисні – є такі, які медичні експерти не рекомендують їсти.

Наваристий курячий супчик – це, напевно, одна з найулюбленіших перших страв багатьох українських родин. А ще з курячого м’яса можна приготувати безліч смачних і корисних страв. Та експерти з безпеки харчування рекомендують не вживати деякі частини курки, оскільки вони можуть бути вкрай небезпечними для здоров’я. Розповідаємо, які частини курки краще не їсти, щоб не захворіти й не отруїтися.

Які частини курятини краще не вживати, бо можна захворіти або отруїтися

По-перше, не рекомендовано вживати курячу шкіру. Адже вона накопичує найбільше шкідливих речовин, зокрема гормони, антибіотики і токсини, які можуть міститися в кормах та потрапляти в організм птиці. Основні токсини відкладаються саме в шкірі, тому її вживання може спровокувати захворювання печінки, нирок та імунної системи.

До того ж куряча шкіра містить до 40% жиру, що сприяє підвищенню рівня "поганого" холестерину. Це збільшує ризик розвитку атеросклерозу, гіпертонії та інших захворювань серця й судин.

Медики також не рекомендують використовувати голови, легені та хвостики для приготування будь-яких страв. Ці частини курки можуть містити паразитів та шкідливі речовини, що накопичилися за період життя птиці. Навіть тривале варіння цих субпродуктів не убезпечить від такої халепи, бо більшість паразитів можуть легко переносити високі температури.

Серед нутрощів найшкідливішими вважаються курячі легені – в них можуть бути такі бактерії, як лістерія, яка погано піддається термічному обробленню. Тому перед приготуванням курячої тушки їх треба прибрати, щоб потім не було проблем.

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