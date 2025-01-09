Які нові українські слова стали найпопулярнішими під час повномасштабної війни

Українці за час війни вигадали чимало слів.

Під час повномасштабної війни з Росією нашу мову збагатило чимало нових слів та висловів - доволі колоритних. Українці вигадали нові глузливі прізвиська для окупантів чи повітряних тривог, дібрали слова на позначення героїзму ЗСУ та визначилися, як називати російську політику знищення України.

Які нові слова часто вживають українці

Донатити

Чи не найважливіший новотвір, який не потребує пояснення. Походить від англійського donate (жертвувати) та означає добровільну пожертву на допомогу.

Бавовна

Вживається на позначення вибухів на території країни-агресора або ТОТ України.

Мопед

Слово асоціюється не з видом транспорту, а з російсько-іранськими БпЛА "Shahed".

Приліт

Влучання снарядом, ракетою, безпілотником тощо.

Задвохсотити

Означає "вбити окупанта", тобто зробити його двохсотим (згідно з військовою термінологією, 200-й означає загиблий під час бойових дій).

Орки

Вигаданий вид або раса істот з фантастичних, переважно фентезійних творів. Зазвичай зображають як кремезними варварами зі звіриними рисами. Запроваджені Джоном Толкіном як злі істоти-ординці, подібні на людей, але приземкуваті, з великим іклами, гострими вухами.

Під час російсько-української війни орками українці стали називати російські війська, порівнюючи їх з "жителями Мордору". Зокрема, мелітопольці зустріли російських окупантів словами "Орків геть!"

Українські ЗМІ порівнюють російських окупантів з орками, проводячи такі паралелі між ними, як дезорганізованість, звірина жорстокість та нелюдяність.

Паляниця

Шиболет, що набув популярності після повномасштабного російського наступу як метод розрізнення росіян та українців.

Слово "паляниця" важко вимовити іноземцям, зокрема росіянам. Це пов’язано з фонетичними особливостями української мови. В українській мові звук [ц] може вимовлятися як твердо, так і м’яко. На кінці слова цей звук завжди вимовляють м’яко або пом’якшено: заєць, перець, вулиця, птиця, синиця. Виняток становлять лише окремі запозичення: палац, паяц, шприц.

Натомість у російській мові звук [ц] завжди твердий: заяц, перец, улица, птица, синица.

Піти за російським кораблем - означає зазнати поразки.

Аналоговнєт — щось вигадане в Росії.

Чмоня

Висміювання убогого зовнішнього вигляду деяких російських військових, що приїхали воювати до України. Персонаж про якого йдеться — полонений солдат війська РФ Андрій Рязанцев. За допомогою лише однієї світлини, збірний образ московського "Рембо" водночас перетворився на "Чмоню".

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