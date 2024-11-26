Які новорічні прикраси найбільш небезпечні для котів і собак: повний список

Головна прикраса Нового року й Різдва – ялинка, приносить не лише радість людям, а й таїть безліч небезпек для домашніх улюбленців.
Гірлянди, іграшки, мішура та саме новорічне дерево несуть потенційну загрозу здоров'ю котів та собак. Особливо це стосується активних і допитливих пухнастиків, які пробують все нове й незнайоме лапою чи язиком.
Які новорічні прикраси найбільш небезпечні для домашніх тварин
- Ялинка. Хвоя чи синтетичний матеріал новорічного дерева можуть потрапити до кишківника собаки чи кота, тим самим утворивши непрохідність. Також можуть бути випадки алергічної реакції.
- Ялинкові іграшки. Тут небезпека таїться в усьому – формі, розмірі й матеріалі, з якого виготовлено іграшку. Скло може розбитися, тканина чи пластик легко розгризається зубами. Тому собака може проковтнути частину іграшки, а кіт поріже лапи гострими скляними предметами.
- Мішура. Це напевно найулюбленіша річ для котиків, але вкрай небезпечна. Кіт може спробувати дощик чи мішуру на смак, але виплюнути прикрасу вже не зможе, бо має особливу будову язика. Дощик виготовляється з найтоншого металу, який потрапляючи у травні органи тварини, легко поріже слизову чи стане причиною непрохідності кишківника. Тоді тварину доведеться везти до ветеринара.
- Гірлянда. Ця прикраса небезпечна не лише для котів і собак, її варто побоюватися власникам усіх домашніх тварин. Якщо перегризти дріт, то можна отримати ураження струмом. Тому морських свинок, кроликів та хом’ячків також варто тримати подалі від ялинки з гірляндою. А маленькі прикраси з ліхтариків можуть легко потрапити до шлунку тварини, від чого будуть вкрай погані наслідки для її здоров’я.
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