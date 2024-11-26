Які новорічні прикраси найбільш небезпечні для котів і собак: повний список

Головна прикраса Нового року й Різдва – ялинка, приносить не лише радість людям, а й таїть безліч небезпек для домашніх улюбленців.

Гірлянди, іграшки, мішура та саме новорічне дерево несуть потенційну загрозу здоров'ю котів та собак. Особливо це стосується активних і допитливих пухнастиків, які пробують все нове й незнайоме лапою чи язиком.

Які новорічні прикраси найбільш небезпечні для домашніх тварин

Ялинка. Хвоя чи синтетичний матеріал новорічного дерева можуть потрапити до кишківника собаки чи кота, тим самим утворивши непрохідність. Також можуть бути випадки алергічної реакції.

Хвоя чи синтетичний матеріал новорічного дерева можуть потрапити до кишківника собаки чи кота, тим самим утворивши непрохідність. Також можуть бути випадки алергічної реакції. Ялинкові іграшки. Тут небезпека таїться в усьому – формі, розмірі й матеріалі, з якого виготовлено іграшку. Скло може розбитися, тканина чи пластик легко розгризається зубами. Тому собака може проковтнути частину іграшки, а кіт поріже лапи гострими скляними предметами.

Тут небезпека таїться в усьому – формі, розмірі й матеріалі, з якого виготовлено іграшку. Скло може розбитися, тканина чи пластик легко розгризається зубами. Тому собака може проковтнути частину іграшки, а кіт поріже лапи гострими скляними предметами. Мішура. Це напевно найулюбленіша річ для котиків, але вкрай небезпечна. Кіт може спробувати дощик чи мішуру на смак, але виплюнути прикрасу вже не зможе, бо має особливу будову язика. Дощик виготовляється з найтоншого металу, який потрапляючи у травні органи тварини, легко поріже слизову чи стане причиною непрохідності кишківника. Тоді тварину доведеться везти до ветеринара.

Це напевно найулюбленіша річ для котиків, але вкрай небезпечна. Кіт може спробувати дощик чи мішуру на смак, але виплюнути прикрасу вже не зможе, бо має особливу будову язика. Дощик виготовляється з найтоншого металу, який потрапляючи у травні органи тварини, легко поріже слизову чи стане причиною непрохідності кишківника. Тоді тварину доведеться везти до ветеринара. Гірлянда. Ця прикраса небезпечна не лише для котів і собак, її варто побоюватися власникам усіх домашніх тварин. Якщо перегризти дріт, то можна отримати ураження струмом. Тому морських свинок, кроликів та хом’ячків також варто тримати подалі від ялинки з гірляндою. А маленькі прикраси з ліхтариків можуть легко потрапити до шлунку тварини, від чого будуть вкрай погані наслідки для її здоров’я.

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