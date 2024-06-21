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Які омолоджувальні стрижки для жінок за 45 на піку популярності цього літа

Які омолоджувальні стрижки для жінок за 45 на піку популярності цього літа

Які омолоджувальні стрижки для жінок 45+ / Фото: Freepik

Ці стильні та практичні зачіски будуть ідеальними для спеки, бо добре тримають форму та об’єм.

Стилісти рекомендують всім жінкам, які хочуть оновити образ і омолодитися, цього літнього сезону 2024 вибирати одну з трьох найпопулярніших стрижок. Такі зачіски на піку модного олімпу вже багато років і не збираються здавати своїх позицій. А все тому, що вони закривають одразу кілька потреб: омолоджують, довго тримають форму та об’єм, надають волоссю візуальної густоти. Розповідаємо, які стрижки для жінок за 45 на піку популярності цього літа.  

Боб з довгим чубчиком

Які омолоджувальні стрижки для жінок 45+ / © pixabay.com
Які омолоджувальні стрижки для жінок 45+ / Фото: pixabay.com

Ця стрижка вважається універсальною, бо підходить для будь-якої форми обличчя. А довгий чубчик акцентує увагу на вилицях, коригує овал і прибирає непотрібний об’єм у нижній частині лиця. Така зачіска буде ідеальним варіантом для літнього сезону, бо надає загальному образу легкості та грайливості. Волосся за допомогою техніки градуювання пасом набуває об’єму і візуальної густоти. Тому стрижка пасуватиме жінкам, які мають тонке виснажене волосся без об’єму.  

Піксі з довгим щільним чубчиком

Які омолоджувальні стрижки для жінок 45+ / © pixabay.com
Які омолоджувальні стрижки для жінок 45+ / Фото: pixabay.com

Така стрижка допоможе кардинально змінити образ і омолодитися років на 10-15. Це зачіска для сміливих жінок, які не бояться експериментувати з довжиною волосся. Довгий чубчик допоможе приховати вікові зміни на шкірі обличчя і зробить вигідний акцент на вилиці. Волосся у такій стрижці набуває легкого об’єму та здорового сяяння. Це ідеальний вибір для жінок 45+, які мріють про оновлення свого стилю.

Асиметричний лоб з довгим чубчиком

Які омолоджувальні стрижки для жінок 45+ / © pixabay.com
Які омолоджувальні стрижки для жінок 45+ / Фото: pixabay.com

Стрижка підходить для волосся середньої довжини і будь-якої форми обличчя, тому пасуватиме всім жінкам без винятку. Техніка текстурування пасом дозволяє зробити загальний образ динамічним та елегантним. Зачіска абсолютно не потребує укладання, добре тримає форму й об’єм, лягає у правильну структуру одразу після миття. Лоб має омолоджувальний ефект, тому кожна жінка відчуватиме себе оновленою та досконалою.

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