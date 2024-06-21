Які омолоджувальні стрижки для жінок за 45 на піку популярності цього літа

Ці стильні та практичні зачіски будуть ідеальними для спеки, бо добре тримають форму та об’єм.

Стилісти рекомендують всім жінкам, які хочуть оновити образ і омолодитися, цього літнього сезону 2024 вибирати одну з трьох найпопулярніших стрижок. Такі зачіски на піку модного олімпу вже багато років і не збираються здавати своїх позицій. А все тому, що вони закривають одразу кілька потреб: омолоджують, довго тримають форму та об’єм, надають волоссю візуальної густоти. Розповідаємо, які стрижки для жінок за 45 на піку популярності цього літа.

Боб з довгим чубчиком

Які омолоджувальні стрижки для жінок 45+ / Фото: pixabay.com

Ця стрижка вважається універсальною, бо підходить для будь-якої форми обличчя. А довгий чубчик акцентує увагу на вилицях, коригує овал і прибирає непотрібний об’єм у нижній частині лиця. Така зачіска буде ідеальним варіантом для літнього сезону, бо надає загальному образу легкості та грайливості. Волосся за допомогою техніки градуювання пасом набуває об’єму і візуальної густоти. Тому стрижка пасуватиме жінкам, які мають тонке виснажене волосся без об’єму.

Піксі з довгим щільним чубчиком

Які омолоджувальні стрижки для жінок 45+ / Фото: pixabay.com

Така стрижка допоможе кардинально змінити образ і омолодитися років на 10-15. Це зачіска для сміливих жінок, які не бояться експериментувати з довжиною волосся. Довгий чубчик допоможе приховати вікові зміни на шкірі обличчя і зробить вигідний акцент на вилиці. Волосся у такій стрижці набуває легкого об’єму та здорового сяяння. Це ідеальний вибір для жінок 45+, які мріють про оновлення свого стилю.

Асиметричний лоб з довгим чубчиком

Які омолоджувальні стрижки для жінок 45+ / Фото: pixabay.com

Стрижка підходить для волосся середньої довжини і будь-якої форми обличчя, тому пасуватиме всім жінкам без винятку. Техніка текстурування пасом дозволяє зробити загальний образ динамічним та елегантним. Зачіска абсолютно не потребує укладання, добре тримає форму й об’єм, лягає у правильну структуру одразу після миття. Лоб має омолоджувальний ефект, тому кожна жінка відчуватиме себе оновленою та досконалою.

Читайте також:

Стилісти розповіли, як модно носити сорочку в червні: чотири цікаві способи

Стрижки для жінок за 40, які стануть хітами цього літа: омолоджують і створюють незабутній образ

Названо топові стрижки для жінок за 50: коригують овал обличчя, роблять образ досконалим