Які овочі та чому треба посадити в березні на розсаду: список

Досвідчені городники сіють вже у березні овочеві культури, які мають тривалий вегетаційним період. Перший місяць весни вже тішить активним сонцем - навіть, якщо за вікном ще низька температура повітря.

Які овочі варто висадити на розсаду в березні, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зазвичай, першими в теплиці висівають холодостійкі культури, які добре почуваються за не дуже високих нічних температурах +5-7°. Агрономи кажуть, що під час вирощування в теплиці варто враховувати сумісність окремих овочів, бо різні культури нерідко мають різну потребу у зволоженості ґрунту, рівні температури, освітленості тощо, а також - терміни зростання — щоб одна рослина не затіняла іншу.

Зазвичай відразу в теплиці висівають:

руколу

шпинат

цибулю

салат

горох

редиску

ранню капусту

Після цього, до теплицю на вільні місця переселяють розсаду основних овочів, яка вже проросла. Це можуть бути:

томати

огірки

перець

баклажани

броколі

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим обробити насіння перцю перед посівом.

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