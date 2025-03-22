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Які овочі та чому треба посадити в березні на розсаду: список

Які овочі та чому треба посадити в березні на розсаду: список

Розсада. / Фото: Unsplash

Першими сіють культури, які стійкі до низьких температур.

Досвідчені городники сіють вже у березні овочеві культури, які мають тривалий вегетаційним період. Перший місяць весни вже тішить активним сонцем - навіть, якщо за вікном ще низька температура повітря. 

Які овочі варто висадити на розсаду в березні, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зазвичай, першими в теплиці висівають холодостійкі культури, які добре почуваються за не дуже високих нічних температурах +5-7°. Агрономи кажуть, що під час вирощування в теплиці варто враховувати сумісність окремих овочів, бо різні культури нерідко мають різну потребу у зволоженості ґрунту, рівні температури, освітленості тощо, а також - терміни зростання — щоб одна рослина не затіняла іншу.

Зазвичай відразу в теплиці висівають:

  • руколу
  • шпинат
  • цибулю
  • салат
  • горох
  • редиску
  • ранню капусту

Після цього, до теплицю на вільні місця переселяють розсаду основних овочів, яка вже проросла. Це можуть бути:

  • томати 
  • огірки 
  • перець
  • баклажани
  • броколі

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим обробити насіння перцю перед посівом.

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