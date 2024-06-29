Які овочі та фрукти обов’язково треба заморозити на зиму: як правильно це зробити

Для того, щоб узимку можна було поласувати свіжими овочами та фруктами, їх можна заморозити. Це дуже зручно та економно, адже не треба буде витрачатися на дорогі продукти. Розповідаємо, які овочі та фрукти можна заготовляти на зиму, як це правильно зробити, щоб вони не втратили свої смакові та корисні властивості.

Які овочі та фрукти обов’язково треба заморожувати на зиму

Абрикоси та сливи. Ці ягоди треба заморожувати без кісточок, розклавши їх по пластикових пакетах. Так вони збережуть свої корисні та смакові властивості.

Ці ягоди треба заморожувати без кісточок, розклавши їх по пластикових пакетах. Так вони збережуть свої корисні та смакові властивості. Яблука та груші. Щоб заморозити ці фрукти, їх спочатку треба нарізати на шматочки, потім обприскати лимонним соком. Таким чином вони збережуть свій колір і не темнішатимуть. Потім їх необхідно підсушити на розносі та поставити до морозилки. І вже мерзлими розкласти по пакетах із застібками.

Щоб заморозити ці фрукти, їх спочатку треба нарізати на шматочки, потім обприскати лимонним соком. Таким чином вони збережуть свій колір і не темнішатимуть. Потім їх необхідно підсушити на розносі та поставити до морозилки. І вже мерзлими розкласти по пакетах із застібками. Зелений горошок, кукурудза та спаржева квасоля. Спочатку овочі потрібно бланшувати, потім висушити і розкласти по пакетах для подальшого заморожування.

Спочатку овочі потрібно бланшувати, потім висушити і розкласти по пакетах для подальшого заморожування. Болгарський перець. Великий перець підійде для салатів, середній буде ідеальним для фарширування. Перед заморожуванням перець треба почистити, розкласти на підносі й поставити до морозилки. Потім витягнути і скласти у пірамідки один в один для подальшого зберігання.

Великий перець підійде для салатів, середній буде ідеальним для фарширування. Перед заморожуванням перець треба почистити, розкласти на підносі й поставити до морозилки. Потім витягнути і скласти у пірамідки один в один для подальшого зберігання. Морква. Для засмажки моркву натирають і розкладають по пакетиках. Щоб заготовити овоч на суміш, його треба порізати на кубики, бланшувати, висушити і покласти в пакети для заморожування.

Для засмажки моркву натирають і розкладають по пакетиках. Щоб заготовити овоч на суміш, його треба порізати на кубики, бланшувати, висушити і покласти в пакети для заморожування. Баклажани та кабачки. Спочатку овочі нарізають на кубики чи кружечки, потім розкладають у пластикові пакети і кладуть до морозилки.

Спочатку овочі нарізають на кубики чи кружечки, потім розкладають у пластикові пакети і кладуть до морозилки. Броколі також необхідно бланшувати перед заморожуванням. Ретельно помийте та висушіть овоч, потім розділіть на суцвіття та заморозьте, розклавши в пластикові пакети чи контейнери.

також необхідно бланшувати перед заморожуванням. Ретельно помийте та висушіть овоч, потім розділіть на суцвіття та заморозьте, розклавши в пластикові пакети чи контейнери. Гриби варто не лише сушити, їх можна ще заморожувати. Перед цим їх треба ретельно почистити, промити, висушити, а потім розкласти по пакетах і відправити до морозильної камери.

варто не лише сушити, їх можна ще заморожувати. Перед цим їх треба ретельно почистити, промити, висушити, а потім розкласти по пакетах і відправити до морозильної камери. Ягоди практично всі придатні для заморожування. Смородину, суницю, полуницю, малину та чорниці можна заморожувати як цілими, так і подрібненими із додаванням цукру.

практично всі придатні для заморожування. Смородину, суницю, полуницю, малину та чорниці можна заморожувати як цілими, так і подрібненими із додаванням цукру. Зелень краще заморожувати у контейнерах. Спочатку її треба добре помити, висушити, подрібнити, а потім розкласти по контейнерах і відправити в морозилку.

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