Які овочі треба сіяти вже у лютому, щоб якнайшвидше отримати перший урожай

У лютому ідеальний час для того, аби висаджувати овочі на розсаду. Також деякі з них можна вирощувати на підвіконні і не переносити у відкритий ґрунт, треба просто вибрати правильне насіння. Розповідаємо, що варто посадити вже у лютому, щоб якнайшвидше отримати перший урожай, посилаючись на Express.

Які овочі висаджувати у лютому 2024 року, щоб швидко отримати перший урожай

Помідори. Жоден український город не обходиться без цих овочів. До того ж, розсаду помідорів досить просто виростити на своєму підвіконні. Головне, щоб було достатньо денного світла. Для розсади варто вибирати низькорослі сорти, які займають мало місця. Перед посадкою треба замочити насіння у солоній воді, коли неякісне спливе, його слід викинути. Потім на півгодини замочіть насіння у розчині марганцівки, щоб розсада була міцною і протистояла захворюванням. Насіння помідорів необхідно садити на глибину до півтора сантиметра і регулярно поливати.

Жоден український город не обходиться без цих овочів. До того ж, розсаду помідорів досить просто виростити на своєму підвіконні. Головне, щоб було достатньо денного світла. Для розсади варто вибирати низькорослі сорти, які займають мало місця. Перед посадкою треба замочити насіння у солоній воді, коли неякісне спливе, його слід викинути. Потім на півгодини замочіть насіння у розчині марганцівки, щоб розсада була міцною і протистояла захворюванням. Насіння помідорів необхідно садити на глибину до півтора сантиметра і регулярно поливати. Огірки. Ці овочі досить невибагливі у догляді й не вимагають багато місця. До того ж, їх можна вирощувати на підвіконні, вже через місяць ви матимете свій перший урожай. Лише варто брати гібридні сорти, що не потребують запилення. Для посіву краще вибирати ранньостиглі огірки, обробіть їх так само, як насіння помідорів, або можна придбати вже оброблені. Садіть насіння на глибину півтора сантиметра у підготовлену ємність. Розсаду треба регулярно поливати, щоб не пересихав ґрунт. Для того, щоб рослина швидше росла, необхідно видаляти верхівки.

Ці овочі досить невибагливі у догляді й не вимагають багато місця. До того ж, їх можна вирощувати на підвіконні, вже через місяць ви матимете свій перший урожай. Лише варто брати гібридні сорти, що не потребують запилення. Для посіву краще вибирати ранньостиглі огірки, обробіть їх так само, як насіння помідорів, або можна придбати вже оброблені. Садіть насіння на глибину півтора сантиметра у підготовлену ємність. Розсаду треба регулярно поливати, щоб не пересихав ґрунт. Для того, щоб рослина швидше росла, необхідно видаляти верхівки. Редиска. Для вирощування редиски треба брати широку ємність висотою до 20 сантиметрів, щоб коренеплід міг вільно рости й розвиватися. Перед посівом замочіть насіння на сорок хвилин і висівайте на відстані 5-7 сантиметрів одне від одного. Потім полийте ґрунт теплою водою, ємність накрийте плівкою до перших сходів. Після появи паростків зніміть плівку і поставте ємність на світле підвіконня.

Для вирощування редиски треба брати широку ємність висотою до 20 сантиметрів, щоб коренеплід міг вільно рости й розвиватися. Перед посівом замочіть насіння на сорок хвилин і висівайте на відстані 5-7 сантиметрів одне від одного. Потім полийте ґрунт теплою водою, ємність накрийте плівкою до перших сходів. Після появи паростків зніміть плівку і поставте ємність на світле підвіконня. Гострий перець. Цей овоч можна сміливо вирощувати вдома, навіть не пересаджуючи у відкритий ґрунт. Спочатку треба проростити насіння, поклавши його на вологу марлю. Його слід тримати у теплому місці у вологій тканині упродовж семи днів. Опісля можна висаджувати насіння у горщики чи контейнери. Перець треба регулярно поливати і тримати ємність на світлому підвіконні.

Читайте також:

Розсада виросте міцною й високоврожайною: як і коли садити насіння капусти 2024 року

Вже в червні подарує яскраві квіти: коли саджати бегонію на розсаду

Коли сіяти помідори 2024 року, щоб отримати міцну розсаду й ранній урожай: яке насіння вибрати