Які ознаки, на думку психологів вказують на те, що ви розумніші за звичайну людину

Психологи виділяють шість ознак, які вказують, що ви розумніші за середньостатистичну людину

Щоразу, коли ми чуємо слова «розумний» або «інтелектуальний», ми згадуємо успішне навчання, успішне виконання стандартизованих тестів тощо. Але, як кажуть психологи, розумність — це набагато більше, ніж запам’ятовування фактів і цифр, ніж обчислення великих сум. Інтелект, "розумність" можна визначити за іншими ознаками поведінки.

Ознаки, які вказують на те, що ви розумніші за інших

Високий рівень емпатії

Емоційний інтелект містить п’ять компонентів. Крім емпатії – це самосвідомість, саморегуляція, мотивація та соціальні навички. Емпатія має вирішальне значення для побудови стосунків з іншими, дозволяючи людям ділитися один з одним своїм досвідом, потребами та бажаннями. Тому емпатія є одним із показників інтелекту вище середнього. Колись вважалося, що емпатії неможливо навчити, але дослідження довели протилежне.

Ви любите бути на самоті

Вас може здивувати той факт, що бажання проводити багато часу на самоті свідчить про високий рівень інтелекту. Це не означає, що високоінтелектуальні люди є снобами або що вони не люблять людей. Це більше про навички самоспостереження та здатність мислити інтроспективно. Завдяки самоспостереженню, ви можете спостерігати за власними психологічними процесами та намагатися зрозуміти, що ви думаєте та відчуваєте. Це також зміцнює психічне здоров’я, веде до більшої здатності до співпереживання. У робочому середовищі самоспостереження дає впевненість, дозволяє приймати правильні рішення.

Ви усвідомлюєте себе

Самосвідомість — це перше, те, як ми бачимо нас самих — наші переконання, цінності, прагнення, а також наші думки, почуття та поведінку. Другий аспект стосується розуміння того, як інші люди бачать вас на основі тих же факторів.

Тоді як внутрішня самосвідомість пов’язана з більшим задоволенням від роботи та стосунків, особистим і соціальним контролем, а також щастям, зовнішня самосвідомість пов’язана зі здатністю виявляти емпатію та дивитися на речі з погляду інших.

Справжня самосвідомість приходить, коли ви знаєте, хто ви є і які ваші цілі, водночас запитуючи відгуки від інших.

Ви від природи допитливі

У повсякденному житті вам завжди цікаво, як щось працює або чому щось є таким, яким воно є, ви завжди прагнете дізнатися або відчути щось нове? Така допитливість є поштовхом до навчання та розвитку.

Як свідчать дослідження допитливість сприяє отриманню знань, такі люди шукають нові ситуації, і, як наслідок, розширюють свої можливості для навчання.

Ви вмієте бачити абстрактне

Текучий інтелект, або як ще його називають — поточний містить здатність бачити, думати та міркувати абстрактно. Такі люди вміють досить легко знаходити рішення складних ситуацій, розбиратися в головоломках або абстрактних задачах.

Ви здатні пристосовуватися

Серед усіх життєвих навичок здатність пристосовуватись є, мабуть, однією з найважливіших. За словами Чарльза Дарвіна: «Виживає не найсильніший з видів і не найрозумніший, а найбільш адаптований до змін».

Наскільки ви готові коригувати свою поведінку чи стратегію відповідно до середовища, щоб відповідати мінливим вимогам або пріоритетам, настільки ви адаптивні та розумні. Саме такі люди вміють вчитися на своїх помилках, та змінюватися відповідно.

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