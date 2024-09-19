Які ознаки того, що ви занадто багато віддаєте у стосунках, а отримуєте замало

Якщо ви відчуваєте, що стосунки вас не наповнюють, партнер не враховує ваші інтереси, психологи рекомендують перевірити їх за цими 7 ознаками.
Розповідаємо, які ознаки того, що у ваших взаєминах із партнером порушено баланс і його треба відновити, посилаючись на матеріал Ukr.Media.
7 ознак того, що ви лише віддаєте у стосунках, а натомість нічого не отримуєте
- Ви завжди проявляєте ініціативу. Ви першими пишете повідомлення, телефонуєте і запитуєте про справи партнера. Така позиція говорить про те, що вас ці стосунки цікавлять більше, тому йде розбалансування. Ви можете відчувати розчарування, емоційне вигорання та образу. У відносинах беруть участь двоє, тому обидва партнери мають однаково виявляти інтерес одне до одного.
- Ви постійно шукаєте схвалення. Якщо ви завжди чекаєте від партнера підтримки та схвалення, це говорить про вашу низьку самооцінку. Не слід своєю поведінкою доводити другій половинці, що ви найкращий/найкраща чи підлаштовуватися під нього. Інакше ваша цінність в його очах впаде, а згодом він може вас взагалі розлюбити.
- Ви нехтуєте власними потребами. Якщо ви дуже часто ставите інтереси своєї другої половинки на перше місце, це означає, що йому абсолютно байдуже до ваших потреб. Вам необхідно навчитися поважати себе, свої емоції, бажання, тоді ваша кохана людина поважатиме й цінуватиме вас.
- Ви постійно почуваєтеся виснаженими. Якщо у вас ні на що не вистачає сил, вам навіть важко прокидатися зранку, це означає, що ви спустошені, у вас емоційне вигорання. Таке може траплятися лише тоді, коли ви обслуговуєте чужі інтереси, а не живете власними потребами. Якщо це так, вам треба негайно припинити це робити та зайнятися своїм життям і здоров’ям.
- Ви почуваєтеся недооціненими. Можливо, ви вкладаєте у стосунки занадто багато сил та часу, а натомість нічого не отримуєте. Більше того, ваш партнер сприймає це як належне. Вам варто припинити витрачати свій час та зусилля на того, хто цього не цінує. Інакше це може призвести до погіршення вашого емоційного стану.
- Ви відчуваєте провину, коли ставите себе на перше місце. Якщо ви відчуваєте провину, коли відмовляєте своєму партнерові у чомусь, вам треба негайно піднімати свою самооцінку. Вкрай важливо, особливо жінкам, навчитися дбати спочатку про свої інтереси, а тоді про інтереси інших людей, навіть самих близьких. Інакше це призведе до повного виснаження, а партнер цього не оцінить, він навіть може покинути вас. Адже ніхто не цінуватиме ту людину, яка не цінує й не поважає себе.
- Ви втрачаєте відчуття гідності. Коли ваші потреби та інтереси у стосунках не враховуються, постійно залишаються поза увагою, тут варто подумати про їх припинення. Якщо партнер не цікавиться вами, йому важливі лише власні інтереси, він вас не кохає і не цінує. А ви заради нього вже давно відмовилися від улюбленої справи, друзів, кар’єри, натомість отримали байдужість та неповагу. Таке часто трапляється з тими, хто починає обслуговувати інтереси інших, забуваючи про себе та своє життя.
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