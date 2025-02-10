Які парфуми подарувати жінці на День святого Валентина: добірка романтичних ароматів

Не секрет, що запах жінки дуже подобається чоловікам. Деякі аромати представники сильної статі довго не зможуть забути, бо пов'язані як з панянкою, так і зі спогадами про неї. Саме парфуми можуть стати гарним подарунком для коханої жінки на День святого Валентина.

ТСН.ua зібрав для вас добірку романтичних ароматів.

Tilia Marc-Antoine Barrois

Парфум від Barrois точно не залишить нікого байдужим. Це аромат липи, який спочатку п'янить, а потім огортає своїм шлейфом.

Ноти: липа, жасмин, ветівер, амброксан, деревинний акорд.

Lancome La Vie Est Belle

La Vie Est Belle в перекладі з французької означає "життя прекрасне". Це в міру солодкий квітковий та фруктовий аромат щасливої і впевненої в собі жінки.

Ноти: ваніль, жасмин, ірис, сандалове дерево, ваніль червона, ірис червоний, білий кедр.

Burberry Snow Blossom

Аромат від Burberry вишуканий та квітковий. Належить до елітної парфумерії.

Ноти: мате, бергамот, мімоза, листя фіалки, замша і мадагаскарська ваніль.

Dior Miss Dior

Сучасний шипровий аромат Miss Dior у красивому пакуванні поєднує у собі квіткові та фруктові акорди.

Ноти: ірис, конвалія, півонія, абрикос, троянда, боби тонка, ваніль, мускус, сандал.

Jean Paul Gaultier La Belle

La Belle - це незабутній аромат, що поєднує у собі неповторну солодку ваніль, свіжий бергамот і соковиту грушу. Парфум для чуттєвої жінки, яка бажає підкреслити свою привабливість.

Ноти: груша, бергамот; ваніль, ветивер, амбра і мускус.

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