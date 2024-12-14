Які подарунки не варто дарувати на Різдво та Новий рік: вони можуть образити

Ці подарунки краще не дарувати на свята

Різдво, Новий рік — це свята радості, теплоти й щирих емоцій. Але можна зіпсувати свята, якщо вибрати невдалий подарунок

Щоб уникнути незручностей та розчарувань та не зіпсувати свято, важливо подумати над подарунком заздалегідь та від деяких подарунків утриматися.

Гроші

На перший погляд, готівка на свято може здатися універсальним подарунком. Однак, цей жест може сприйматися як небажання витрачати час і зусилля на вибір персонального подарунка. Різдвяні свята — це час теплих емоцій і символічних презентів, а гроші позбавляють подарунок душевності. Якщо не має часу, можливостей вибрати подарунок краще рішення обрати подарунковий сертифікат до улюбленого магазину отримувача.

Одяг і взуття

Дарувати одяг або взуття — ризикований вибір. Ви можете помилитися з розміром, стилем або навіть якістю. Особливо це стосується предметів, які потребують примірки. Такі подарунки часто повертають до магазину або залишають у шафі без використання. Якщо хочете подарувати щось пов’язане з гардеробом, зупиніться на аксесуарах, наприклад, шарфах, рукавичках або прикрасах, які не потребують точного підбору розміру.

Спідня білизна

Прибережіть такий подарунок до Дня святого Валентина, це дуже особистий вид подарунка. Може бути дуже незручно відкривати цей подарунок у кімнаті, повній членів сім’ї.

Косметика та парфуми

Парфуми чи косметика — це індивідуальний вибір, який залежить від особистих вподобань, типу шкіри та навіть алергічних реакцій. Даруючи такі речі, ви ризикуєте не вгадати. Замість косметики можна подарувати сертифікат до магазину краси або набори доглядових засобів із нейтральними ароматами.

Домашні тварини

Щеня, кошеня або інша тварина — це відповідальність на багато років. Подарунок у вигляді домашньої тварини може створити більше проблем, ніж радості, особливо якщо людина не готова до такого рішення.

Засоби для чищення та прибирання

На перший погляд — це здається корисним подарунком. Але більшість людей не поділять вашу думку. Таким подарунком ви фактично говорите: «Я навіть не думав над тим, що тобі купити, тому просто схопив першу річ на полиці». По-друге, це може означати, ніби ви вважаєте, що людина погано прибирає, що в неї брудно.Такий подарунок може випадково образити замість того, щоб принести радість.

Сувеніри та статуетки

Сувеніри та декоративні статуетки часто сприймаються як пилозбірники. Багато людей віддають перевагу практичним подарункам, які можна використовувати в повсякденному житті.

Подарунки з натяком

Предмети, які можуть вказувати на недоліки людини, наприклад, ваги, книги про дієти чи засоби від зморшок, категорично не підходять для Різдва. Вони можуть образити отримувача, навіть якщо ви не мали такого наміру.

Як уникнути невдалих подарунків

Щоб уникнути невдалих подарунків, краще запитайте напряму в отримувача, що він бажає. Враховуйте інтереси та стиль життя того, кому ви даруєте. Обирайте універсальні, практичні речі, які можуть знадобитись кожному.

А головне, вибирайте подарунки та даруйте з душею, і тоді Різдво та Новий рік стануть особливими.

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