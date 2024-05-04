Які помилки макіяжу для повік додають віку жінкам після 50 років

Макіяж може підкреслити переваги жінки, зробити красу її обличчя ще виразнішою. А може, навпаки, додати зайві роки

В першу чергу, це стосується очей, правильне застосування декоративної косметики, тіней для повік може зробити погляд не повторним, а може, навпаки, зіграти з жінкою злий жарт.

Про помилки при нанесенні тіней на повік, яких потрібно уникати жінкам після 50, розповіла візажистка Кімберлі Веймер.

Помилки макіяжу/ фото TikTok/Кімберлі Веймер

Перша помилка — це нанесення темного кольору на складку повіки. Особливо у випадках, якщо у вас глибоко посаджені очі чи повіка, яка нависає (що характерно для більшості жінок старшого віку). Нанесення темного кольору на складку, ще більше її підкреслює, а кольору все одно не видно. Натомість як зауважує візажистка — використовуйте нейтральні тіні. Тримайте очі відкритими, нанесіть нейтральні тіні над складкою.

Нанесення підводки від зовнішнього кута ока до внутрішнього. Як стверджує Кімберлі Веймер необхідно фарбувати око від внутрішнього куточка до зовнішнього, розтушувати підводку для м'якого ефекту. Можете використовувати перехідний відтінок, щоб додати його до нижньої лінії вій, замість того, щоб йти від зовнішнього кута до внутрішнього кута верхньої лінії вій, а потім від зовнішнього до внутрішнього кута нижньої лінії вій. Це просто "заплющує" очі".

Використання мерехтливих тіней під бровами. "Це вас просто зістарить", - сказала візажистка. Замість мерехтливих тіней під бровами вона порадила використовувати матовий колір. "ви можете навіть додати трохи світла у внутрішній кут, щоб побачити різницю між першим та другим", - додала вона.

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