Які помилки в зачісках і догляді за волоссям додають зайвих років: поради стилістів

З віком жінки завжди оновлюють свій образ, щоб мати привабливий і бездоганний вигляд, але деякі помилкові рішення можуть усе зіпсувати.

Зміна іміджу справді допомагає омолодити й оновити загальний образ. Однак стилісти рекомендують уникати трьох помилок під час вибору стрижки та кольору волосся, які можуть додати зайвих років.

Чорний колір волосся

Варто уникати чорного кольору волосся з декількох причин. По-перше, він не приховає відрослих коренів, особливо якщо є сивина. По-друге, чорний колір відтінятиме всі вікові зміни на шкірі обличчя, а не освіжатиме його тон. По-третє, темний відтінок локонів додасть загальному образу років 10, тому про омолодження й оновлення з такою зачіскою можна забути.

Довге волосся

З віком волосся починає випадати більше, тому втрачається природний об’єм. Якщо його не стригти, воно не набуватиме правильної форми та візуальної густоти, що негативно позначається на зовнішньому вигляді. Лише якщо локони густі, об’ємні та добре тримають форму, довжину можна залишити. В іншому разі стилісти рекомендують робити багатошарові стрижки на коротке чи середнє волосся. Таким чином можна досягти екстраординарного об’єму та візуальної густоти, що вигідно підкреслюватиме природну красу.

Сивина

Якщо є сиве волосся, то краще його фарбувати чи маскувати, бо це зістарює образ на десятки років. Можна звернутися до майстра, який за допомогою сучасних технік фарбування надовго замаскує сивину. А можна позбутися сивого волосся в домашніх умовах, прополоскавши локони, наприклад, настоєм шавлії.

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