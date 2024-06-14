Які помилки в зачісках роблять жінок за 40 набагато старшими: як цього уникнути

Неправильно підібрана стрижка може додати десяток зайвих років і спотворити навіть дуже гарну жінку.

Розповідаємо, яких помилок варто уникати під час вибору зачіски жінкам за сорок, щоб не додати собі зайвих років.

Яких помилок у виборі стрижки слід уникати жінкам за 40: поради стилістів

Неправильна зачіска може підкреслити всі вікові зміни на шкірі вашого обличчя, додасть непотрібного об’єму в нижній частині підборіддя чи взагалі спотворить загальний образ. Щоб уникнути цих проблем, треба вибирати стрижку згідно типу свого обличчя та структури волосся. Тоді вона вигідно підкреслюватиме вашу природну красу і матиме омолоджувальний ефект.

Довге волосся. Після сорока років треба бути обережними з довжиною волосся. По-перше, воно в такому віці стає рідшим і тоншим, тому не дуже прикрашатиме ваш образ. А тонкими пасмами звисатиме з голови, підкреслюючи всі недоліки шкіри.

Після сорока років треба бути обережними з довжиною волосся. По-перше, воно в такому віці стає рідшим і тоншим, тому не дуже прикрашатиме ваш образ. А тонкими пасмами звисатиме з голови, підкреслюючи всі недоліки шкіри. Неприродний об’єм. Напевно, всі добре знають типовий образ тітоньки з пошти, з начесаним волоссям та рожевою помадою на губах. Занадто ретельне начісування, накручування чи хімія не надають образу ефектності, а, навпаки, зістарюють і роблять його смішним.

Напевно, всі добре знають типовий образ тітоньки з пошти, з начесаним волоссям та рожевою помадою на губах. Занадто ретельне начісування, накручування чи хімія не надають образу ефектності, а, навпаки, зістарюють і роблять його смішним. Занадто коротке волосся. З такими зачісками також варто бути обережними. Короткі стрижки підходять далеко не всім, вони можуть робити обличчя важким і повнішим. До того ж, короткі стрижки потребують частішого оновлення, щоб добре трималася форма.

З такими зачісками також варто бути обережними. Короткі стрижки підходять далеко не всім, вони можуть робити обличчя важким і повнішим. До того ж, короткі стрижки потребують частішого оновлення, щоб добре трималася форма. Агресивні процедури. У жінок після сорока років волосся стає значно слабшим. Не варто зловживати агресивними салонними процедурами чи різними плойками та прасочками. Дія хімічних засобів та високих температур вкрай негативно позначається на локонах, які й так з віком втрачають свою силу, здоров’я та природне сяяння.

Які стрижки найкраще вибирати жінкам після 40: поради експертів

Класичний боб. Одна з найулюбленіших зачісок в усьому світі, її роблять зірки та аристократія. Стрижка пасує всім жінкам без винятку, має омолоджувальний ефект і надає локонам об’єму в потрібних місцях. Це ідеальний варіант зачіски для жінок за 40, яка освіжає образ і робить природну підтяжку обличчя.

Одна з найулюбленіших зачісок в усьому світі, її роблять зірки та аристократія. Стрижка пасує всім жінкам без винятку, має омолоджувальний ефект і надає локонам об’єму в потрібних місцях. Це ідеальний варіант зачіски для жінок за 40, яка освіжає образ і робить природну підтяжку обличчя. Подовжений боб. Така омолоджувальна зачіска підходить на волосся середньої довжини, має коригувальний ефект. Стрижка прибере непотрібний об’єм у нижній частині обличчя і зробить вилиці виразними. Зачіска надасть образу елегантності та розкоші, це відмінний варіант для жінок за 40, які хочуть підкреслити свою досконалість.

Така омолоджувальна зачіска підходить на волосся середньої довжини, має коригувальний ефект. Стрижка прибере непотрібний об’єм у нижній частині обличчя і зробить вилиці виразними. Зачіска надасть образу елегантності та розкоші, це відмінний варіант для жінок за 40, які хочуть підкреслити свою досконалість. Піксі. Коротка омолоджувальна зачіска для сміливих та рішучих жінок, які не бояться кардинальних змін у своїй зовнішності. Якщо ви готові до експериментів з довжиною свого волосся, тоді це ідеальний варіант саме для вас.

Коротка омолоджувальна зачіска для сміливих та рішучих жінок, які не бояться кардинальних змін у своїй зовнішності. Якщо ви готові до експериментів з довжиною свого волосся, тоді це ідеальний варіант саме для вас. Піксі з подовженим чубчиком. Такий акцент стрижки зробить вилиці більш витонченими, а погляд виразнішим. Подовжений чубчик скоригує повне лице, прибере непотрібний об’єм у нижній його частині. Якщо на лобі є зморшки, подовжений чубчик їх приховає, не закриваючи повністю верхню частину обличчя.

Читайте також:

Стильні літні образи з джинсами для жінок 45+, які пасуватимуть абсолютно всім

Нова ідеальна стрижка для жінок за 50: зачіска омолоджує одразу на десять років

Цей стильний одяг врятує від літньої спеки: пасуватиме жінкам з будь-яким типом фігури