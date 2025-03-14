Які предмети категорично не можна піднімати з землі, можна накликати на себе біду

Знайдені на вулиці речі – особливо гроші, ключі та коштовності краще не піднімати, щоб не накликати на себе лиха.
Езотерики переконують, що деякі предмети можуть бути "загублені" не випадково, а залишені навмисно, щоб перенести хворобу чи наврочити.
Які речі не можна піднімати з землі: народні прикмети
- Ключі. Не можна піднімати ключ без зв’язки інших, бо саме на такі поодинокі предмети роблять усілякі заговори та переносять на них важкі хвороби. Однак існує прикмета, якщо побачити ключ, але не піднімати його, то це на щастя.
- Монети й купюри. На монети зазвичай наговорюють невдачі та недуги, а потім кидають їх на перехресті. Якщо підняти такі гроші на дорозі чи перехресті, можна втратити здоров’я та добробут.
- Гострі предмети – шпильки чи голки. Зазвичай на ці предмети роблять наврочення, особливо якщо вони лежать біля дверей. Експерти з езотерики говорять, що такі гострі предмети слугують ритуальними атрибутами для відьом та чаклунів.
- Прикраси на зап’ястя. Якщо такі речі плетені з ниток чи намистин, їх не варто піднімати. Якщо підібрати такий предмет, то можна накликати на себе біду.
- Гребінці та люстерка. Ці речі несуть в собі енергетику свого власника, у давнину вони використовувалися для магічних ритуалів. Дзеркала й донині використовуються для проведення магічних обрядів. Якщо підібрати ці предмети, можна отримати всі негаразди попереднього власника.
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