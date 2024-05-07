Які предмети на кухні залучають багатство: перевірте, чи є у вас такі речі

Якщо ви матимете ці речі на своїй кухні, у вас ніколи не закінчуватимуться гроші.

Кухня – це сакральне місце в кожній оселі. Оскільки тут не лише готують їжу, в цій кімнаті збираються всією родиною, з друзями чи просто хочеться посидіти за кавою на самоті. Тому це приміщення має особливу енергетику, яку можна використати, щоб залучити добробут, щастя й фінансові потоки у своє життя. Розповідаємо, які речі треба обов’язково мати на кухні, щоб залучити багатство у свій дім.

Які речі на кухні притягують багатство й щастя в дім

Дзеркало. Варто повісити дзеркало навпроти плити, щоб у ньому відбивався вогонь, так енергетика грошей підвищуватиметься в рази. Особливу увагу слід приділяти його чистоті, дзеркало має бути без плям і розводів, тоді у вашому домі завжди будуть гроші та злагода.

Варто повісити дзеркало навпроти плити, щоб у ньому відбивався вогонь, так енергетика грошей підвищуватиметься в рази. Особливу увагу слід приділяти його чистоті, дзеркало має бути без плям і розводів, тоді у вашому домі завжди будуть гроші та злагода. Рослини в горщиках. Поставте на підвіконня якомога більше кімнатних рослин. Було б добре, якби це були м’ята, розмарин, базилік чи шавлія. Саме ці пряні трави діють як магніти для привернення в життя великих грошей. Варто слідкувати за тим, щоб вони не в’янули й добре росли, чим гарнішою буде рослина, тим більше з’являтиметься грошей у вашому житті.

Поставте на підвіконня якомога більше кімнатних рослин. Було б добре, якби це були м’ята, розмарин, базилік чи шавлія. Саме ці пряні трави діють як магніти для привернення в життя великих грошей. Варто слідкувати за тим, щоб вони не в’янули й добре росли, чим гарнішою буде рослина, тим більше з’являтиметься грошей у вашому житті. Відтінки жовтого. Додайте до кухонного декору жовті предмети. Це можуть бути фіранки на вікнах, якісь картини чи фотографії, статуетки, посуд, кухонний текстиль тощо. Жовтий колір – це символ багатства й позитивної енергетики, тому у вашому домі завжди пануватимуть гармонія й достаток.

Додайте до кухонного декору жовті предмети. Це можуть бути фіранки на вікнах, якісь картини чи фотографії, статуетки, посуд, кухонний текстиль тощо. Жовтий колір – це символ багатства й позитивної енергетики, тому у вашому домі завжди пануватимуть гармонія й достаток. Предмети круглої форми. Тримайте на кухні круглі предмети, які символізують безкінечність. Тоді у вас ніколи не закінчуватимуться гроші. Для залучення енергії безкінечності можна поставити круглий стіл, придбати декоративні круглі тарілки чи посуд з круглими візерунками.

Тримайте на кухні круглі предмети, які символізують безкінечність. Тоді у вас ніколи не закінчуватимуться гроші. Для залучення енергії безкінечності можна поставити круглий стіл, придбати декоративні круглі тарілки чи посуд з круглими візерунками. Спеції. Пряні трави мають потужну енергетику, яка в рази підвищить потенціал багатства у вашому домі. Тому завжди тримайте на кухні ваніль, гвоздику, лавровий лист, імбир, кріп тощо.

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