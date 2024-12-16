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Які предмети не можна носити в кишенях і чому: про це майже ніхто не знає

Які предмети не можна носити в кишенях і чому: про це майже ніхто не знає

Що не можна носити в кишенях / Фото: Freepik

За народними прикметами деякі речі, якщо носити їх у своїй кишені, можуть накликати різноманітні негаразди.

Розповідаємо, посилаючись на ресурс "24 Канал", які предмети краще не носити в кишенях, щоб уникнути проблем.

Які речі не можна носити в кишенях: народні прикмети

  • Гострі предмети. За народними прикметами речі, що мають гострі кінці, носити в кишенях не варто. Це може стати причиною непорозумінь, сварок і довготривалих конфліктів із близькими чи знайомими людьми. Також носіння гострих предметів у кишені порушує елементарні правила безпеки, ними можна легко поранитися.
  • Брудні речі. Тут варто у першу чергу подбати про гігієну, такі речі можуть забруднити ваш одяг, який потім доведеться прати чи відчищати. Якщо вірити прикметам, то брудні речі в кишенях притягують невдачу й різноманітні негативні події.
  • Гроші люблять порядок. Якщо носити їх у кишені, це негативно вплине на фінансові можливості, також це відлякує удачу.
  • Чеки та квитки. Носіння квитків у кишенях може призвести до проблем і плутанини. А чеки притягують фінансові труднощі, тому їх краще тримати в окремому місці.
  • Фотографії. Ні своїх, ні чужих світлин не можна носити в кишенях – це дуже поганий знак. Якщо фото пошкодиться чи загубиться, це може призвести до багатьох негараздів у тієї людини, чия фотографія була в кишені.

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