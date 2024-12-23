Які предмети в жодному разі не можна ставити на підвіконня: їм там не місце, і ось чому

Ще наші дідусі й бабусі дотримувалися цих народних прикмет, щоб не накликати біди у свій дім.

Досить часто ми кладемо на підвіконня купу різноманітних предметів, навіть не задумуючись про те, а чи можна так робити. Адже згідно народних звичаїв та прикмет деяких речей не варто туди класти чи ставити, бо можна накликати купу проблем.

Які речі не можна класти на підвіконні: вони притягують нещастя, неначе магнітом

Ключі від дому. Це найгірша прикмета з-поміж усіх, бо вважається, що таким чином можна залучити у свою оселю біди й безгрошів’я. Тому ключі краще тримати в іншому місці, це може бути спеціальний гачок чи тумбочка. Так ви їх не загубите, а у вашому домі завжди пануватиме енергія добробуту.

Це найгірша прикмета з-поміж усіх, бо вважається, що таким чином можна залучити у свою оселю біди й безгрошів’я. Тому ключі краще тримати в іншому місці, це може бути спеціальний гачок чи тумбочка. Так ви їх не загубите, а у вашому домі завжди пануватиме енергія добробуту. Фотографії. Підвіконня – це не місце для книг і фотографій. По-перше, під дією сонячного проміння папір швидко вицвітає. А, по-друге, згідно народних прикмет у людей, які зображені на фото, можуть бути проблеми.

Підвіконня – це не місце для книг і фотографій. По-перше, під дією сонячного проміння папір швидко вицвітає. А, по-друге, згідно народних прикмет у людей, які зображені на фото, можуть бути проблеми. Порожні ємності. Досить часто на наших підвіконнях стоять порожні вазочки чи декоративні пляшки з баночками, однак їх варто прибрати в інше місце. Езотерики переконують, що порожній посуд залучає в дім порожнечу, сварки та проблеми із грошима.

Досить часто на наших підвіконнях стоять порожні вазочки чи декоративні пляшки з баночками, однак їх варто прибрати в інше місце. Езотерики переконують, що порожній посуд залучає в дім порожнечу, сварки та проблеми із грошима. Рушники. Згідно народних звичаїв та обрядів рушник на підвіконні вивішували тоді, коли в домі хтось помирав. Таким чином родина проводжала небіжчика в інший світ. Через 40 днів цей рушник виносили за село та витрушували, відправляючи душу померлого у засвіти. Тому не можна класти рушники на підвіконні, щоб не накликати у свій дім біди.

Читайте також:

Як правильно сказати українською, коли взимку на вулиці "голольод"

Чи можна додавати мед у гарячий чай: про це має знати кожен