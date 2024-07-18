Які причини появи запаху старості тіла у людей після 40: як швидко позбутися проблеми

Специфічний неприємний запах тіла починає з'являтися у людей вже після сорока років. Вчені визначили, що на поверхні шкіри утворюється шар ненасиченого альдегіду. Це пов'язано з тим, що з віком всі процеси в організмі значно сповільнюються, тому повільніше синтезується й поліненасичена жирна кислота омега-7. Саме тому шкіра починає втрачати антиоксиданти, які замінюються альдегідом – 2-неоналем. Цей шар дуже складно змити зі шкіри звичайною водою, поступово він просочує одяг, рушники, постіль тощо. Розповідаємо, які ще причини появи неприємного запаху тіла і як його позбутися.

Які фактори провокують появу неприємного запаху тіла

Неналежна робота видільної системи. Після сорока років через сповільнення роботи всіх систем з організму погано виводяться шлаки, токсини, калові маси та сеча. Тому починають інтенсивніше працювати потові залози, через що з'являється специфічний запах.

Після сорока років через сповільнення роботи всіх систем з організму погано виводяться шлаки, токсини, калові маси та сеча. Тому починають інтенсивніше працювати потові залози, через що з'являється специфічний запах. Хронічні захворювання. Хвороби, які впливають на запах тіла – дисбактеріоз, діабет другого типу, ентероколіти й коліти.

Хвороби, які впливають на запах тіла – дисбактеріоз, діабет другого типу, ентероколіти й коліти. Лікарські препарати. Деякі ліки накопичуються в організмі, тому викликають неприємний запах тіла. У такому випадку варто змінити медикаменти.

Деякі ліки накопичуються в організмі, тому викликають неприємний запах тіла. У такому випадку варто змінити медикаменти. Неправильне харчування. Так як обмін речовин сповільнюється, важка їжа перетравлюється гірше, залишаються шлаки й токсини в організмі, що викликають неприємний аромат тіла. Не можна зловживати жирною, гострою, смаженою їжею та солодощами.

Як позбутися запаху старості: поради експертів

Щоб позбутися специфічного запаху тіла, треба мінімізувати причини його появи. Варто дотримуватися здорового способу життя, правил гігієни та переглянути свій раціон. Найкращою їжею після сорока років буде та, яка легше перетравлюється й не відкладається шлаками на стінках кишківника. До раціону треба включити овочі, фрукти, біле м’ясо, рибу, морепродукти. Краще мінімізувати споживання жирної та гострої їжі, білого хліба й солодощів. Також варто слідкувати за гідратацією організму й не допускати зневоднення.

Японці винайшли комбінацію рослин, які боряться із запахом старості, це зелений чай та хурма. Зелений чай містить антиоксиданти, які працюють на детокс організму, очищаючи його від шлаків та токсинів. А хурма за рахунок вмісту дубильних речовин здатна розщеплювати 2-неональ і вимивати його з організму.

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