Які прізвища давали людям за зовнішнім виглядом: знайдіть своє

Походження українських прізвищ різне. Багато прізвищ виникли залежно від місця, де проживала людина, ряд прізвищ походять від соціального становища, професії її носія. Безперечно при знайомстві люди звертали увагу на зовнішній вигляд, багато прізвищ виникли за якоюсь зовнішньою ознакою чи рисою людини. Детальніше про прізвища, які виникли за зовнішнім виглядом розповів український мовознавець Юліан Редько.

Прізвища, які давали красеням та нечепурам

Гожий, Принадний, Форемний, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик - такі прізвища давали людям, які справляли гарне враження, які подобалися.

Справжніх красенів отримували прізвисько Мальований, Красота. Однак, так могли називати підсміюючись, з іронією.

Як стверджує мовознавець, ймовірно, прізвища Дженджера, Джинджиристий, Чепурний, Модний та Галянт отримували українці, які дбали про себе, наприклад ті, що любили гарно вдягатися чи доглядати за обличчям.

Про те, що людина не подобалась навколишнім свідчать такі прізвища як Бридун, Лиховид, Пашкуда, Грязний, Зальопаний, Нечистяк. Останні три прізвища скоріш за все отримували неохайні люди.

Прізвища, утворені за особливостями зовнішності

Є категорія прізвищ, утворених за певними індивідуальними рисами зовнішності — наприклад, хтось мав ластовиння, шрами від опіків, сліди від віспи, велику бороду тощо.

Дзюба, Дзюбій, Рябий, Рябчук — предки носіїв таких прізвищ, скоріш за все мали ластовиння або перенесли інфекцію, яка залишила сліди на обличчі..

— предки носіїв таких прізвищ, скоріш за все мали ластовиння або перенесли інфекцію, яка залишила сліди на обличчі.. Бородай, Бородайко, Бородач, Бородій, Майборода носили бороди.

носили бороди. Безбороді українці отримали прізвища Голобородько та Безбородько.

Пращури українців з прізвищами Безус, Вус, Вусатий, Кривоус, Крутоус, Сторчоус, Триус, Прудивус, Біловус, Чорноус, Мокроус, Замниус носили вуса.

носили вуса. Через великі брови, які впадали в око, людей називали Чорнобров, Чорнобривий, Чорнобривець, Білобровка.

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