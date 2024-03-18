Які прізвища давали сварливим, розумним та плаксивим: добірка, пов'язана з особливостями характеру

Добірка прізвищ, які пов'язані з особливостями характеру

Продовжуємо знайомити з походженням українських прізвищ. Ми вже писали, як називали людей, які любили багато їсти,

Багато прізвищ виникли з огляду на особливості характеру українців — які прізвища давали в Україні добрим, ласкавим людям, а які надто самовпевненния та самозакоханним.

Юліан Редько продовжує нас знайомити з іншими добірками прізвищ, пов'язаних з особливостями характеру та поведінки

Задра, Задирайко, Бешкета, Заведія, Забіяка, Грубіян — називали людей, які не вміли знаходити спільну мову з сусідами.

з сусідами. Благий, Тихий, Тихонький, Тихойко, Ласкавий, Делікатний, Субтельний, Коханий, Любий, Мирний, Мирош, Святий, Солодкий, Добрун, Добрій, Тихун, Оксамитний, Шовковий — такі прізвища давали людям, які мали спокійний характер та ніколи ні з ким не сварилися.

та ніколи ні з ким не сварилися. Мудрик, Мудрий, Мудрак, Мудрець, Змислий, Мудрейовський, Мудрецький, Розумнюк, Голова, Головач, Письменний, Семирозум - прізвища, які давали розумним людям.

Прізвища Рюма, Плаксивий, Плаксій, Плакош, Рева, Ревій, Стогній, Мамій, Журило, Журибіда отримували плакси.

Такі прізвища як Самохвал, Скоробреха, Крикун, Крикливець, Криклій, Верескун, Верещака, Горлатий, Горлай, Репетило, Репетун, Шумило, Бучний, Пишний, Пишняк, Кичатий, Кичун, Дмишко, Хваста, Крутій, Крутько, Крутиголова, Морочило, Дармоїд, Недбайло вважалися негативними, вони виділяли погані риси характеру.

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