Які прізвища в давнину давали надто самовпевненим та самозакоханим українцям

Походження прізвищ: дуже впевненим та самозакоханим українцям давали такі прізвища

Ми вже розповідали, які прізвища давали українця за різними особистими якостями, як то розумникам, спокусникам, добрим українцям

Розповідаємо, які прізвища давали самозакоханим людям, дуже впевненим у собі.

Серед таких прізвищ:

Божко. Так у народі могли називати самовпевнену та самозакохану людину. Згідно з даними сайту "Рідні" нині понад 9 тисяч українців мають це прізвище.

Так у народі могли називати самовпевнену та самозакохану людину. Згідно з даними сайту "Рідні" нині понад 9 тисяч українців мають це прізвище. Гергель , похідні Гергуль, Гергун, Гергуленко,Гергелюк — це прізвище з’явилося від застарілого "гергель", яке означало колись "гусак". Так могли називати хвалькувату та нахабну людину, яка нагадувала поведінкою гусака. На сьогодні ці прізвища носять лише кілька тисяч осіб.

, похідні Гергуль, Гергун, Гергуленко,Гергелюк — це прізвище з’явилося від застарілого "гергель", яке означало колись "гусак". Так могли називати хвалькувату та нахабну людину, яка нагадувала поведінкою гусака. На сьогодні ці прізвища носять лише кілька тисяч осіб. Дундук. Колись так називали індиків, і це прізвище теж могло дістатись пихатій людині. Сьогодні налічується лише 433 особи з таким прізвищем.

Колись так називали індиків, і це прізвище теж могло дістатись пихатій людині. Сьогодні налічується лише 433 особи з таким прізвищем. Індик та Індиченко. Прізвище говорить само за себе, швидше за все давали його давали людям, які поведінкою нагадували індика. Зараз в Україні ці прізвища носять лише кілька сотень людей.

та Прізвище говорить само за себе, швидше за все давали його давали людям, які поведінкою нагадували індика. Зараз в Україні ці прізвища носять лише кілька сотень людей. Кокош. Похідні Кокоша, Кокошко. Прізвища з’явилися від слова "кокош", що в давнину означало півень. Вони могли належати людям надутим, пихатим. На сьогодні такі прізвища мають кілька тисяч осіб.

Похідні Прізвища з’явилися від слова "кокош", що в давнину означало півень. Вони могли належати людям надутим, пихатим. На сьогодні такі прізвища мають кілька тисяч осіб. Коровай. Прізвище виникло від назви весільного хліба. Так могли називати людину з сильним почуттям власної гідності. Це прізвище носять близько 800 осіб в Україні.

Прізвище виникло від назви весільного хліба. Так могли називати людину з сильним почуттям власної гідності. Це прізвище носять близько 800 осіб в Україні. Нетреба, Нетребко, Нетребовський. Таким чином могли називати незалежних, самовпевнених українців, які казали, що їм нічого ні від кого "не треба". Кілька тисяч українців мають такі прізвища.

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