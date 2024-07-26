Які прізвища вказують на те, що ваші предки служили Богу: перевірте за списком

Такі родові імена могли мати лише служителі церкви та їхня рідня.

Українські прізвища мають багато цікавих джерел походження, особливо таких, які давалися за суспільним становищем людей. Наприклад, за посадою чи заняттям, за приналежністю до аристократичного роду чи козацтва. Розповідаємо, які прізвища отримували ті люди, які були служителями церкви, посилаючись на матеріал "Телеграф".

Які прізвища давали людям, що мали зв'язок із церквою

Такі родові імена давалися не випадково, а для того, щоб відрізнити служителів церкви від інших людей. Найпоширеніші з них:

Дяченко чи Дьяченко,

Дяк,

Співак,

Пономар,

Пономаренко,

Паламаренко та Паламарчук.

Ще цікаво, що наприкінці вісімнадцятого та в дев'ятнадцятому столітті випускникам духовних семінарій та Могилянської академії давали прізвища, які відповідали їхньому духовному сану.

До цих прізвищ належать такі:

Нікольський,

Вознесенський,

Рождественський,

Спаський тощо.

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