Які продукти не можна мити перед приготуванням: про це мало хто знає

Є такі продукти, яких не варто мити перед приготуванням, бо це може лише нашкодити. Хоча побутує думка, що треба мити всі харчі, щоб позбутися бактерій. Але це не так, миття деяких продуктів, навпаки, може призвести до швидшого розмноження мікроорганізмів. Розповідаємо, які продукти не варто мити, щоб не нашкодити своєму здоров’ю.

Курка

На поверхні курятини є багато видів бактерій, деякі з них вкрай небезпечні, до таких відноситься сальмонела. Якщо перед приготуванням помити курку, хвороботворні мікроорганізми нікуди не подінуться, вода їх не убиває. Вони гинуть лише під дією високих температур. А ось після миття вони можуть залишитися у рукомийнику, на одязі й руках.

Червоне м’ясо

Не слід також мити яловичину, свинину, телятину, баранину, оскільки позбутися бактерій можна лише в процесі приготування м’яса. Звісно, мова не йде про забруднення, які варто вимити, щоб м’ясо було чистим. Експерти рекомендують перед приготуванням промокнути м’ясо паперовим рушником, а після контакту з продуктом добре вимити руки.

Гриби

Гриби мають губчасту структуру, тому швидко вбирають воду. Експерти рекомендують мити їх перед самим приготуванням і швидко обсушувати паперовими серветками, інакше вони втратять свою еластичність і змінять смак.

Риба

Якщо на рибі немає піску чи іншого бруду, то її мити не варто, вона буде безпечною лише після обробки високою температурою. Це найдієвіший спосіб, яким можна убити всі бактерії. А от морепродукти варто мити перед приготуванням, зокрема мідії, устриці та гребінці.

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