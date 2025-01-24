Які продукти не треба мити перед приготуванням: поради експертів

Побутує думка, що необхідно ретельно мити всі продукти перед тим, як готувати, однак це зовсім не так, і ось чому.

Експерти з безпеки харчування назвали декілька продуктів, яким миття лише нашкодить. Це може призвести до швидкого розмноження бактерій на їхній поверхні, а ще зіпсує смак та користь цієї їжі. Розповідаємо, які продукти краще не мити перед приготуванням.

Які продукти не слід мити перед приготуванням

М’ясо курки й індички. Якщо помити ці види м’яса, бактерії нікуди не зникнуть, а навпаки, почнуть активно розмножуватися. Бо їх може знищити лише висока температура. А після миття вони також можуть залишитися в раковині, на одязі та руках.

Якщо помити ці види м’яса, бактерії нікуди не зникнуть, а навпаки, почнуть активно розмножуватися. Бо їх може знищити лише висока температура. А після миття вони також можуть залишитися в раковині, на одязі та руках. Червоне м’ясо – свинина, яловичина, баранина. Тут ідеться не про ті забруднення, яких варто позбутися, а про бактерії, які гинуть лише під дією високих температур. Тому миття цього продукту даремне. Експерти з безпеки харчування рекомендують лише прибирати з м’яса зайву вологу паперовим рушником, а потім вимити руки з милом, щоб уникнути розповсюдження бактерій.

Тут ідеться не про ті забруднення, яких варто позбутися, а про бактерії, які гинуть лише під дією високих температур. Тому миття цього продукту даремне. Експерти з безпеки харчування рекомендують лише прибирати з м’яса зайву вологу паперовим рушником, а потім вимити руки з милом, щоб уникнути розповсюдження бактерій. Гриби дуже швидко вбирають воду. Професійні кухарі радять мити їх перед самим приготуванням і швидко обсушувати паперовим рушником чи на сухій розжареній сковорідці. Інакше продукт втратить свій смак та еластичність.

дуже швидко вбирають воду. Професійні кухарі радять мити їх перед самим приготуванням і швидко обсушувати паперовим рушником чи на сухій розжареній сковорідці. Інакше продукт втратить свій смак та еластичність. Риба. Якщо риба не має видимих забруднень, то мити її не варто, бо вона буде безпечною для вживання лише після термічної обробки. Тільки так можна позбутися усіх бактерій. Але це не стосується морепродуктів, мідії, устриці та гребінці треба обов’язково мити перед приготуванням.

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