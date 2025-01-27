Які продукти в жодному разі не можна розігрівати в мікрохвильовці: це варто знати кожному

Експерти з безпеки харчування пояснили, чому розігрівання в мікрохвильовій печі може негативно вплинути на якість і смакові властивості цих продуктів.
Видання "New York Post" повідомляє, що не всю їжу можна розігрівати — і ось чому. Мікрохвильовка може нерівномірно нагрівати продукти, залишаючи "холодні плями", де можуть бути шкідливі бактерії. Окрім того, після повторного розігрівання певна їжа просто непридатна до вживання.
Названо 5 продуктів, які категорично не можна розігрівати в мікрохвильовці
- Варені яйця. Якщо розігрівати цей продукт у мікрохвильовці, в білку відбуватиметься накопичення пари й тиску, тому яйце може просто розірватися.
- Продукти, багаті на вітамін С. Не слід розігрівати страви, в яких є броколі, болгарський перець, ягоди та листова зелень. Під час нагрівання в мікрохвильовці вітамін С розкладається, і від такої їжі не буде жодної користі.
- Куряче м’ясо. Саме собою розігрівання курячого м’яса в мікрохвильовці не становить небезпеки, однак його якість та смак істотно погіршуються. Експерти пояснюють, що в холодильнику жири в курячому м’ясі окислюються, тому під час розігрівання страва змінює свій хімічний склад і смакові властивості. До того ж м’ясо стає сухим і несмачним, бо випаровується вся волога.
- Риба та морепродукти. Нагрівання в мікрохвильовці призводить до того, що ніжна текстура риби й морепродуктів перетворюється на справжню гуму і продукт втрачає свій смак.
- Стейк. Якщо розігріти стейк, він не буде вже таким ніжним, бо мікрохвильовка його висушить і зробить жорстким. До того ж деякі частини м’яса можуть залишитися холодними через нерівномірне прогрівання.
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