Які продукти в жодному разі не можна смажити на соняшниковій олії

Соняшникова олія є однією з найпопулярніших рослинних олій, що використовують під час смаження будь-яких страв.

Експерти з безпеки харчування говорять, що соняшникова олія має високу точку димлення, тому в поєднанні з деякими продуктами можуть утворюватися небезпечні для здоров’я речовини – альдегіди. Розповідаємо, які страви краще не готувати на соняшниковій олії, бо зіпсуєте не лише смак страви, а й нівелюєте усю користь продуктів.

Які продукти не можна готувати на соняшниковій олії: поради експертів

Оливки. Зазвичай цей продукт вживається в маринованому вигляді, а ще з них можна готувати соуси до м’яса чи пасти. Та оливки не можна смажити на соняшникові олії, бо це призводить до зміни структури та смаку продукту.

Зазвичай цей продукт вживається в маринованому вигляді, а ще з них можна готувати соуси до м’яса чи пасти. Та оливки не можна смажити на соняшникові олії, бо це призводить до зміни структури та смаку продукту. Риба містить вітаміни, мінерали, білки та поліненасичені жирні кислоти омега-3, тому цей продукт вважається одним із найпоживніших. Та якщо смажити рибу на соняшниковій олії, то під дією високих температур можуть утворитися шкідливі сполуки. Професійні кулінари рекомендують смажити рибу на вершковому маслі чи оливковій олії, щоб зберегти в ній всі корисні мікроелементи. А якщо запікати рибу в духовці, то вона буде ще поживнішою та кориснішою.

містить вітаміни, мінерали, білки та поліненасичені жирні кислоти омега-3, тому цей продукт вважається одним із найпоживніших. Та якщо смажити рибу на соняшниковій олії, то під дією високих температур можуть утворитися шкідливі сполуки. Професійні кулінари рекомендують смажити рибу на вершковому маслі чи оливковій олії, щоб зберегти в ній всі корисні мікроелементи. А якщо запікати рибу в духовці, то вона буде ще поживнішою та кориснішою. Морепродукти – мідії, креветки, восьминоги, кальмари не рекомендовано смажити на соняшниковій олії. Морепродукти мають ніжну білкову структуру й витончений смак. А під час смаження на соняшниковій олії утворюються альдегіди, які псують не лише смак страви, а й нівелюють усю користь морепродуктів. Професійні кухарі радять готувати морепродукти на відкритому грилі, якщо є така можливість.

Читайте також:

Чому млинці виходять твердими й товстими: як уникнути цієї проблеми

Що треба додати в каструлю під час варіння пельменів, щоб вони стали в рази смачнішими

Дріжджове тісто швидко підніметься, буде легким і пухким: додайте ось цей інгредієнт