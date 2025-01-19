Які продукти в жодному разі не можна запікати у фользі: про це варто знати

Професійні кухарі не рекомендують користуватися алюмінієвою фольгою під час запікання деяких страв у духовці, і ось чому.

Фольга – це незамінний помічник у приготуванні страв для кожної господині. Її часто використовують для запікання м’яса, риби та різноманітних овочів. Ресурс Pixelinform повідомляє, які продукти не слід запікати у алюмінієвій фользі, і ось чому.

Які продукти не можна запікати в алюмінієвій фользі: поради кухарів

Картопля. Овоч містить багато соку, тому під час запікання у фользі може стати водянистим. І замість апетитної картопельки із хрумкою скориночкою можна отримати варену страву. Щоб приготувати в духовці рум’яну картоплю з хрумкою золотавою скоринкою, її краще запікати без фольги.

Овоч містить багато соку, тому під час запікання у фользі може стати водянистим. І замість апетитної картопельки із хрумкою скориночкою можна отримати варену страву. Щоб приготувати в духовці рум’яну картоплю з хрумкою золотавою скоринкою, її краще запікати без фольги. Помідори. Професійні кухарі не радять запікати м’ясо, рибу та інші овочі з помідорами у фользі. Овоч містить кислоти, які, вступаючи в реакцію з алюмінієм, надаватимуть стравам металевого присмаку.

Професійні кухарі не радять запікати м’ясо, рибу та інші овочі з помідорами у фользі. Овоч містить кислоти, які, вступаючи в реакцію з алюмінієм, надаватимуть стравам металевого присмаку. Капуста. Якщо запекти білокачанну капусту в алюмінієвій фользі, вона втратить свій смак та вигляд, перетворившись на овочеве пюре. Капуста також виділяє багато соку, тому в фользі вона буде варитися і ще набуде металевого присмаку.

Якщо запекти білокачанну капусту в алюмінієвій фользі, вона втратить свій смак та вигляд, перетворившись на овочеве пюре. Капуста також виділяє багато соку, тому в фользі вона буде варитися і ще набуде металевого присмаку. Страви зі спеціями. Паприка, куркума та гострий перець під дією високих температур змінюють свої властивості, що може негативно вплинути на смак страви, яка готується в алюмінієвій фользі.

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