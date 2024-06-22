Які продукти зовсім не поєднуються з рисом: запам'ятайте раз і назавжди, щоб не робити помилок

Дієтологи попереджають, що поєднання рису з певними продуктами може загрожувати проблемами з травленням.

Запам'ятайте, з якими продуктами краще не поєднувати рис, щоб пізніше не страждати на проблеми зі здоров'ям. Деякі вас можуть по-справжньому здивувати.

Так, насамперед, експерти зі здорового харчування наполегливо рекомендують не вживати рис з м'ясом. Хоча плов — це дуже смачна страва, краще готувати його без м'яса, адже так ви маєте великі шанси отримати проблеми з кишківником. При цьому рис не поєднується з будь-якими видами м'яса, навіть курячим.

Також з рисом зовсім не поєднуються сирий буряк, баклажани, терті редька або хрін, картопляне пюре, варена цвітна капуста. Разом ці продукти стануть причиною вздуття живота і інших неприємних відчуттів.

А з чим же тоді можна поєднувати рис, щоб отримати максимум задоволення і користі?

Найкраще підходять до рису будь-які морепродукти, риба, морські водорості, гриби (до речі, саме ними можна замінити м'ясо у плові, щоб зробити страву кориснішою), сухофрукти.

А ще рис чудово поєднується з цукіні, зеленим горошком, цибулею, морквою, огірками і броколі. Тож готуйте салат чи тушковані овочі саме з цих продуктів.

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