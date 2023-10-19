Які пуховики в трендах цієї зими, а які не варто купувати: ці куртки будуть в моді ще 5 років

Які куртки в моді 2023-2024, а про які краще забути назавжди: поради стилістів.

Пуховик – це вкрай потрібна річ, коли наступають холоди. Це зручний та дуже теплий одяг. Але кожній жінці хочеться також мати привабливий та стильний вигляд у зимовій куртці, щоб не бути схожою на гусінь. До того ж, хочеться мати пуховик, щоб його не соромно було носити упродовж кількох сезонів. Як же вибрати таку куртку, щоб була теплою, гарною та модною кілька років поспіль? Стилісти при виборі верхнього одягу рекомендують враховувати все: фасон, довжину, матеріал виробу і навіть фурнітуру. Тоді річ ідеально сидітиме, буде стильною і теплою водночас. Розповідаємо, як вибрати стильний пуховик, який буде в трендах кілька сезонів поспіль, а який фасон вже не варто купувати.

Як вибрати стильний пуховик: які куртки в моді зимою 2023-2024

Які пуховики в моді зимою 2023-2024 / Фото: pixabay.com

Вибрати пуховик – завдання, насправді, не з легких. Бо є ризик взимку перетворитися на велику безрозмірну «хмаринку» або величезну різнобарвну «гусінь». Тому стилісти діляться рекомендаціями, як вибрати для себе той пуховик, який вірою та правдою служитиме кілька років і матиме стильний вигляд.

На що потрібно звертати увагу при виборі пуховика.

Довжина. Куртка повинна закривати сідниці. Найкращим варіантом буде довжина до середини стегна або нижче. Оскільки коротка куртка не зовсім підходить, коли на вулиці мінус десять градусів. Окрім того, вкорочені пуховики вже не в моді цього сезону, ще в такому одязі можна замерзнути. Тому пуховик краще обирати подовжений – це модно, тепло та безпечно для здоров’я.

Куртка повинна закривати сідниці. Найкращим варіантом буде довжина до середини стегна або нижче. Оскільки коротка куртка не зовсім підходить, коли на вулиці мінус десять градусів. Окрім того, вкорочені пуховики вже не в моді цього сезону, ще в такому одязі можна замерзнути. Тому пуховик краще обирати подовжений – це модно, тепло та безпечно для здоров’я. Тканина. Тканина куртки повинна бути гладкою і матовою. І бажано, щоб вона не була пожмакана, бо власниця такого одягу виглядатиме дивно. Підкладка куртки може бути синтетичною, але щільною, яка не електризується і дихає. Якщо пуховик не виводитиме зайве тепло та вологу, то можна легко застудитися.

Тканина куртки повинна бути гладкою і матовою. І бажано, щоб вона не була пожмакана, бо власниця такого одягу виглядатиме дивно. Підкладка куртки може бути синтетичною, але щільною, яка не електризується і дихає. Якщо пуховик не виводитиме зайве тепло та вологу, то можна легко застудитися. Комір. Стилісти рекомендують вибирати моделі з високим коміром, що дуже практично. Не потрібно пов’язувати навколо шиї великий незручний шарф.

Стилісти рекомендують вибирати моделі з високим коміром, що дуже практично. Не потрібно пов’язувати навколо шиї великий незручний шарф. Фурнітура. У пуховика повинна бути гарна та якісна фурнітура, яка є базою для стильних речей. Не повинно бути жодних яскравих наліпок, великих застібок чи барвистих ґудзиків, які здешевлюють річ.

У пуховика повинна бути гарна та якісна фурнітура, яка є базою для стильних речей. Не повинно бути жодних яскравих наліпок, великих застібок чи барвистих ґудзиків, які здешевлюють річ. Об’єм та вага. Куртка повинна бути досить об’ємною, але в міру. Верхній одяг не має обтягувати, ви повинні легко вдягати під нього светр чи худі. Тому при покупці куртки краще її міряти в теплій кофті. Також дуже важливо, щоб пуховик був легким, оскільки взимку кожен з нас і так носить забагато одягу.

Які пуховики в моді зимою 2023-2024 / Фото: pixabay.com

Які пуховики вже не модні

Які куртки не в моді зимою 2023-2024 / Фото: pixabay.com

Восени та взимку 2023-2024 більше не в моді куртки з екошкіри, з галорафікою та парки. Хутра на пуховику також не повинно бути – ні штучного, ні натурального. Стилісти прогнозують, що такий тренд протримається ще років п’ять.

Моделі пуховиків у яких багато швів та дрібні ряди також більше не актуальні. Проміжок між рядами повинен бути не менше 15 сантиметрів, говорять дизайнери та стилісти. Такі моделі створюють ефект гусені, до того ж, такі куртки візуально збільшують.

Окрім укорочених моделей також неактуальні пуховики, довжина яких закінчується в зоні колін. Це більше не актуальна довжина, тому такі куртки не варто купувати.

Які куртки не в моді зимою 2023-2024 / Фото: pixabay.com

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