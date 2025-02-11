Які ранкові звички допоможуть прожити понад 100 років: поради вчених

Те, як ми починаємо свій день, прямо впливає на наше здоров’я, енергійність та продуктивність, і від цього залежить тривалість життя.

Правильні ранкові звички допомагають якісніше жити, краще почуватися і менше турбуватися про своє здоров’я. А ще вони допомагають збільшити тривалість життя, як пише "24 Канал".

Які звички допоможуть жити понад сто років: поради науковців

Вчені говорять, що треба додати у свій розпорядок дня кілька корисних звичок – і ми можемо жити понад 100 років. Ось про що йдеться.

Правильний сніданок дуже важливий. Під час ранкового прийому їжі треба вживати достатню кількість води та білка. Це допоможе добре почуватися упродовж цілого дня. Також вкрай важливий час сніданку, медики рекомендують їсти через кілька годин після пробудження, але не пізніше дев’ятої години.

Під час ранкового прийому їжі треба вживати достатню кількість води та білка. Це допоможе добре почуватися упродовж цілого дня. Також вкрай важливий час сніданку, медики рекомендують їсти через кілька годин після пробудження, але не пізніше дев’ятої години. Підйом в один і той самий час. Повноцінний сон необхідний для відновлення мозку та всього організму. Постійне недосипання може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. А щоб добре висипатися, потрібен чіткий графік, якого варто дотримуватися. Важливий час як засинання, так і пробудження, це допомагає тілу відновлюватися, а зранку почуватися бадьорими та виспаними.

Повноцінний сон необхідний для відновлення мозку та всього організму. Постійне недосипання може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. А щоб добре висипатися, потрібен чіткий графік, якого варто дотримуватися. Важливий час як засинання, так і пробудження, це допомагає тілу відновлюватися, а зранку почуватися бадьорими та виспаними. Регулярні фізичні вправи. Експерти з довголіття наголошують на важливості активного способу життя. Фізичні вправи необхідні, щоб тіло залишалося в гарній формі до глибокої старості. Це можуть бути прості активності, а ще можна більше ходити кожного дня, щоб серце завжди було в нормі.

Експерти з довголіття наголошують на важливості активного способу життя. Фізичні вправи необхідні, щоб тіло залишалося в гарній формі до глибокої старості. Це можуть бути прості активності, а ще можна більше ходити кожного дня, щоб серце завжди було в нормі. Керування стресом. Психологи рекомендують починати свій день з медитацій чи вправ, які наповнюватимуть гармонією та заряджатимуть позитивом на цілий день. Можна вести щоденник чи медитувати, щоб покращити ясність розуму і захистити свій організм від впливу стресових ситуацій.

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