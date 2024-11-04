Які речі із 90-х будуть особливо популярними зимового сезону 2024/2025

Повернення легенд: стилісти назвали речі, які будуть на піку модного олімпу ще кілька років поспіль.

Мода дев’яностих знову захоплює світ. Розповідаємо, які речі легендарної епохи повернулися у тренди і будуть актуальними ще багато років.

Сумка-багет

Який одяг із 90-х буде у трендах цієї зими / Фото: pixabay.com

Ця сумка вже кілька років поспіль не виходить із трендів, і цієї зими буде особливо актуальною. А все тому, що вона пасує абсолютно під усе. Сумка насправді невеликих розмірів, але дуже містка, тому надзвичайно практична, туди можна покласти купу необхідних жіночих речей. Можна вибирати як нейтральні кольори, так і більш зухвалі – винний, червоний та зелений.

Джинси прямого крою

Який одяг із 90-х буде у трендах цієї зими / Фото: pixabay.com

Напевно, сьогодні немає жодної модниці у світі, у якої б не було цих джинсів. Та якщо у вас раптом їх немає, то варто негайно придбати, бо це найуніверсальніша і найстильніша річ цього зимового сезону. Прямі джинси пасують дівчатам із будь-якою фігурою. Їх можна носити із сорочками, жакетами, світшотами чи гольфами. Взуття також можна підбирати за смаком, у таких штанях ваш образ буде бездоганним.

Байкерські чоботи

Який одяг із 90-х буде у трендах цієї зими / Фото: Freepik

Це взуття дуже зручне та стильне, його можна носити як на роботу, так і на прогулянки та вечірки. Єдине, дівчатам низького зросту варто вибирати моделі з високими халявами. Під чоботи ідеально пасуватимуть дуті пуховики, куртки-бомбери, косухи чи довгі пальта.

Куртка-бомбер

Який одяг із 90-х буде у трендах цієї зими / Фото: pixabay.com

Така об’ємна куртка ідеально підходить до прямих джинсів чи трикотажних суконь міді довжини. Сучасні варіанти курток надають загальному образові ефектності та деякої зухвалості. Куртки можуть мати доповнення у вигляді хутряних комірів, дорогої якісної фурнітури чи нашивок. Головне, щоб одяг був природних кольорів і без блискіток чи камінців.

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