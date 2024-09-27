Які речі категорично не можна прасувати: топ тканин, для яких праска – ворог

Позначка перекресленої праски на етикетці – це важливе попередження, яке допоможе вам уникнути пошкодження одягу. Знати, які матеріали не можна прасувати та як правильно доглядати за ними – це запорука довговічності та охайного вигляду ваших речей.

Майже кожен з нас зустрічав на одязі або текстильних виробах етикетку з позначкою перекресленої праски.

Але що саме означає цей символ та які речі категорично не можна прасувати? Відповідь читайте на ТСН.ua.

Що означає позначка перекресленої праски

Знак перекресленої праски на етикетці свідчить про те, що прасування виробу суворо заборонено. Це важлива вказівка від виробника, якої треба обов'язково дотримуватися. Якщо не звертати уваги на цей символ, існує великий ризик пошкодити одяг або текстиль, зіпсувати його структуру чи зовнішній вигляд.

Причин заборони прасування може бути декілька:

матеріал, який не витримує високих температур, може зіпсуватися або розплавитися;

особливі покриття або декоративні елементи можуть постраждати від контакту з праскою;

деякі речі можуть втратити форму або стати менш функціональними після прасування.

Які матеріали не можна прасувати

Існує кілька видів тканин і матеріалів, які не можна прасувати через їхню чутливість до високих температур.

Нейлон і поліестер

Нейлон і поліестер – синтетичні матеріали, які легко плавляться в разі контакту з гарячою праскою. Нагрівання може спричинити деформацію тканин, появу плям або навіть проплавлені дірки. Якщо такі речі потрібно розгладити, краще використовувати відпарювач або прасувати на дуже низьких температурах (якщо це дозволяє етикетка).

Шовк

Шовк – делікатна тканина, яка може пошкодитися за високих температур. Прасування шовкових виробів без особливої обережності може спричинити втрату блиску або появу слідів від праски. Щоб зберегти їхній вигляд, краще взагалі уникати прасування або використовувати відпарювач.

Оксамит і велюр

Ці розкішні матеріали мають м’яку текстуру, яка може втратити свій вигляд під тиском і температурою праски. Вироби з оксамиту або велюру краще не прасувати, оскільки тканина може стати плоскою і втратити свою привабливу фактуру.

Шкіра та екошкіра

Шкіряні вироби, а також вироби з екошкіри не можна прасувати, оскільки вони можуть втратити форму, розтягнутися чи навіть тріснути від контакту з гарячою праскою. Такі матеріали можна очищувати лише спеціальними засобами для догляду за шкірою.

Лайкра та еластан

Ці матеріали використовуються у виробництві спортивного одягу й купальників завдяки їхній еластичності. Але прасування може пошкодити волокна лайкри та еластану, що призведе до втрати їхньої еластичності і форми.

Нейлонові мережива та тонкі тканини

Тонкі нейлонові мережива дуже легко зіпсувати праскою – вони можуть розплавитися або склеїтися під впливом високих температур. Щоб уникнути пошкоджень, краще взагалі не прасувати такі речі.

Як доглядати за речами, які не можна прасувати

Навіть якщо прасування заборонене, є інші способи зберегти одяг у бездоганному стані.

Використовуйте відпарювач. Відпарювання на безпечній відстані допоможе розгладити заломи без ризику пошкодження тканини.

Правильно сушіть речі. Розвішуйте одяг одразу після прання, щоб він висохнув природним чином і не утворював складок.

Зберігайте речі розвішеними на вішалках, щоб уникнути заломів і зминання.

Використовуйте спреї проти зминання. Спеціальні засоби допомагають швидко розгладити тканину без прасування.

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