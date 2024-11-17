Які речі мають обов’язково бути в гардеробі кожної жінки взимку 2024/2025

Кожній жінці навіть у найлютіші морози хочеться мати стильний і розкішний вигляд, бо для представниць прекрасної статі дуже важливо бути гарними. Тому взимку завжди виникає дилема – що одягнути, щоб було не лише тепло, а й стильно. Розповідаємо, які речі повинні обов’язково бути у зимовому жіночому гардеробі, щоб кожна пані почувалася прекрасною.

Зимова сукня

Які речі в моді цієї зими / Фото: pixabay.com

Це невід’ємний атрибут модного образу кожної жінки. На холодну пору року можна придбати декілька варіантів. У цьому сезоні в трендах залишаються теплі в’язані та трикотажні сукні прямого крою міді й максі довжини. Вони легко поєднуються як із масивними грубими черевиками, так і з ультрамодними високими чобітьми.

Светр

Які речі в моді цієї зими / Фото: pixabay.com

Важко уявити базовий зимовий гардероб без м’якого затишного светра. Наразі в моді об’ємні моделі у монохромних відтінках, які стануть родзинкою будь-якого аутфіту. Цей одяг зробить навіть повсякденний образ елегантним і затишним. Светри можна носити під усе – джинси, спідниці чи штани. Головне, щоб речі були якісними та натуральними, тоді вони довго триматимуть форму і служитимуть цілу вічність.

Високі чоботи

Які речі в моді цієї зими / Фото: pixabay.com

Мастхев сезону – це високі чоботи, які ще довго не вийдуть із моди. А все тому, що це взуття робить кожну жінку приголомшливою та ефектною. Під високі чоботи можна носити будь-який одяг, ваш вигляд завжди буде елегантним та розкішним. До того ж, це взуття візуально видовжує ноги і зробить будь-яку пані високою та стрункою.

Об’ємний пуховик

Які речі в моді цієї зими / Фото: pixabay.com

Цієї зими в моді буде ще більший об’єм, ніж минулого сезону. Стилісти рекомендують носити як короткі, так і довгі моделі з об’ємними кишенями та комірами, які надають верхньому одягу неймовірної легкості. У трендах залишаються природні кольори, кожна пані зможе обрати для себе куртку ідеального кольору, який личитиме лише їй.

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