Які речі не можна дарувати на Новий рік та інші свята: попередження мольфара

Напередодні новорічних свят ми шукаємо подарунки для своїх близьких, друзів і колег. Відомий український мольфар Макс Гордєєв закликає ставитися уважно до вибору речей на подарунки. Адже є такі, які можуть завдати проблем тому, кому їх буде подаровано. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Главред", які три речі не можна дарувати на новорічні й інші свята.

Що в жодному випадку не можна дарувати на Новий рік 2025

Гроші. Не можна дарувати купюри. Краще вибрати ті речі, які притягуватимуть фінансове благополуччя й достаток у дім. Це може бути жаба з монетами, грошове дерево, якісь символи чи обереги. Дзеркало має потужну силу вбирати в себе енергетику людини, забирати її молодість, здоров’я і красу. Тому мольфар рекомендує купувати дзеркала лише собі, а не на подарунок. Гострі предмети. Не слід дарувати ножі, ножиці, сувенірну холодну зброю. Такі предмети мають негативну енергетику, тому можуть нашкодити тому, хто отримає цей подарунок.

Читайте також:

Ця магічна фраза залучатиме у ваше життя щасливі події й достаток: напишіть її на папері

Коли Святий вечір 2024 року: традиції, що не можна робити