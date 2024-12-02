Які речі не можна дарувати на Новий рік та інші свята: попередження мольфара

Деякі подарунки можуть завдати шкоди тому, кому вони будуть подаровані.
Напередодні новорічних свят ми шукаємо подарунки для своїх близьких, друзів і колег. Відомий український мольфар Макс Гордєєв закликає ставитися уважно до вибору речей на подарунки. Адже є такі, які можуть завдати проблем тому, кому їх буде подаровано. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Главред", які три речі не можна дарувати на новорічні й інші свята.
Що в жодному випадку не можна дарувати на Новий рік 2025
- Гроші. Не можна дарувати купюри. Краще вибрати ті речі, які притягуватимуть фінансове благополуччя й достаток у дім. Це може бути жаба з монетами, грошове дерево, якісь символи чи обереги.
- Дзеркало має потужну силу вбирати в себе енергетику людини, забирати її молодість, здоров’я і красу. Тому мольфар рекомендує купувати дзеркала лише собі, а не на подарунок.
- Гострі предмети. Не слід дарувати ножі, ножиці, сувенірну холодну зброю. Такі предмети мають негативну енергетику, тому можуть нашкодити тому, хто отримає цей подарунок.
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