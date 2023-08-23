Які речі не можна носити в жіночій сумочці, щоб не накликати біду: поради психологів

Не варто носити ці речі у сумочці, щоб не мати проблем із фізичним та емоційним здоров'ям.

Жіноча сумочка – це стильний та водночас практичний аксесуар, без якого не може обійтися жодна представниця прекрасної статі. Вона виконує також функцію архіву нашого повсякденного життя, тому є підставою багатьох жартів та мемів у соцмережах. Бо там є все: помада, ключі, парфуми, фотографії, книжки і багато іншого. Але не всі речі, які ми складаємо в сумку, можна носити із собою. Це може бути шкідливим для нашого фізичного та емоційного здоров’я, як говорять психологи. Отже, які речі негативно впливають на самопочуття власниці сумочки – читайте далі.

Подарунки колишнього

Речі, що подарували колишні партнери, можуть викликати неприємні спогади та хвилювання. Тому власниця сумочки може постійно переживати стосовно розриву, а це заважатиме їй рухатися вперед і розвивати нові стосунки. Збереження подарунків колишнього коханого також може негативно впливати на почуття власної гідності, підриваючи самооцінку.

Зламані предмети

У народі побутує таке повір’я – щоб набути щось нове, потрібно викинути старе, тому слід позбуватися таких предметів. Психологи говорять, що зламані речі можуть дуже псувати настрій, їх не варто носити із собою, щоб не накопичувати негативні емоції. А ще з необережності можна поранитися таким предметом, потім ще доведеться лікуватися та витрачати гроші на медичні препарати.

Неоплачені квитанції та рахунки

Якщо ви не можете вчасно оплатити рахунок, але постійно носите його з собою, це чинитиме дуже великий моральний тиск та провокуватиме головні болі. А постійне нагадування про заборгованість лише зіпсує настрій, погіршить продуктивність та якість життя. Тому важливо вчасно оплачувати всі рахунки, щоб уникнути морального та фінансового тиску.

Старі фотографії

Психологи говорять: якщо у сумочці є старі фотографії рідних чи людей, з якими ви вже не спілкуєтеся, це може бути пов’язано з невирішеними емоційними узами. Тим паче, якщо старі фото нагадують неприємні моменти із життя, що пов’язані з цими людьми. Тому від них варто позбутися, щоб не травмувати себе неприємними відчуттями та спогадами. Натомість у сумочку можна покласти фото, які будуть вам нагадувати про щасливі моменти та зігрівати душу.

Прострочені медикаменти

В жодному разі не можна носити із собою ліки, які вже давно час викинути. Оскільки вони неефективні і навіть дуже небезпечні для здоров’я. Наприклад, під час головного болю ви можете випити прострочену пігулку, а потім ще матимете побічні ефекти. Тому слід регулярно проводити ревізію препаратів та викидати ті, що вже давно не можна вживати.

Голки та шпильки

Гострі предмети взагалі не слід носити із собою, якщо вони не мають захисних чохлів, бо можна травмуватися такими речами. Також психологи не рекомендують їх класти у сумочку, бо вони впливають на загальний стан самопочуття та можуть викликати негативні емоції.

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