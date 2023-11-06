Які речі не можна прати з кондиціонером: більшість господинь роблять фатальні помилки

Не пом'якшує, а шкодить - які речі не потрібно прати з кондиціонером

Кондиціонер для білизни пом'якшує жорстку воду, робить чисту білизну ароматною, знімає статичну електрику. При додаванні кондиціонера під час прання створюється тонкий «захисний шар» на волокнах тканини, завдяки чому вони стають більш м'якими. Але ефект захисної плівки якраз і не завжди підходить, тому що не всі тканини потрібно «обволікати».

З деякими типами тканин кондиціонер категорично не можна використовувати, тому що він може завдати шкоди тканині та речам.

Для яких типів тканин та речей категорично не можна використовувати кондиціонер

Махрові рушники. Багато господинь роблять велику помилку, коли під час прання махрових рушників додають кондиціонер. Саме кондиціонер стає головною причиною появи неприємного запаху. Парадоксально, але факт - після прання з кондиціонером рушника починають пахнуть не свіжістю, а вогкістю. Річ у тому, що через контакт з кондиціонером тканина втрачає свої всмоктувальні властивості - волога застоюється у волокнах і виділяє неприємний аромат, рушники довго сохнуть.

Шерсть і кашемір. Категорично не можна використовувати кондиціонер для кашеміру і мохеру. Внаслідок дії кондиціонера, вони втрачають текстуру і властивість зберігати тепло, тобто гірше зігрівають. Крім того, кондиціонер погано виполіскується з вовняних тканин, вона стає липкою на дотик.

Натуральний шовк. Шовк можна прати в машинці на делікатному режимі, але без додавання будь-яких кондиціонерів або ополіскувачів. Ці засоби можуть викликати появу розводів на тканині, зіпсувавши її вигляд.

Спортивний одяг. Практично увесь сучасний одяг для спорту робиться зі спеціальних волого відвідних тканин. Завдяки спеціальним технологіям спортивна форма здатна регулювати температуру тіла, відводити вологу від поверхні шкіри й сприяти її швидкому випару. У випадку прання такої речі з кондиціонером тканина може втратити всі ці властивості. Будь-який технологічний одяг, що не промокає, не можна прати з кондиціонером. Він знижує активність просочення в сотні разів. Та і в додатковій м'якості ні дощовик, ні куртка не потребують.

Речі з мікрофібри. Мікрофібра - особливий вид текстилю, який добре всмоктує вологу та утримує пил. Ця тканина найчастіше використовується дл серветок для домашнього прибирання.Така тканина абсолютно не переносить контакту з кондиціонером.

Купальники, білизна, що коригує, одяг з еластаном. Еластан - це синтетичне волокно, яке виробники додають до тканин натурального і штучного походження, надаючи їм додаткову міцність і розтяжність. У великій кількості еластан є присутнім у білизні, що коригує, і капронових колготках. Використання кондиціонера "забиває" волокна такої тканини, через що вона втрачає свої властивості. Нічого скоректувати така білизна вже не зможе.

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