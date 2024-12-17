Які речі в жодному разі не можна викидати чи віддавати в період новорічних свят

Досить часто ми позбуваємося непотрібних речей саме перед новорічними святами, однак деякі з них краще залишити до завершення цього періоду, щоб не накликати біди.
Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Радіо Трек", які п’ять речей не слід викидати на різдвяні та новорічні свята, щоб у домі панували мир і злагода.
5 речей, які не можна викидати на новорічні свята: народні прикмети
- Ялинкові прикраси. Щоб не зруйнувати позитивну енергетику, яку несуть свята, краще не викидати прикрас. Навіть, коли якась іграшка розбилася, її треба зберегти до нового року, а потім викинути.
- Улюблений одяг. Речі, особливо ті, які ми дуже любимо, зберігають нашу енергетику та спогади. За народними прикметами, якщо на свята викинути чи віддати комусь таку річ, можна позбутися щастя, здоров’я та навіть своєї долі.
- Сувеніри з подорожей. Так, нам досить часто доводиться позбуватися таких речей, щоб вони не припадали пилом. Однак не слід викидати сувеніри саме на новорічні свята, бо існує думка, що таким чином можна позбутися зв’язку з пригодами та внутрішнього багатства.
- Квіткові горщики без рослин. За народними прикметами позбавлення від горщиків на свята може накликати купу проблем і невдач в особистому житті. Тому ці ємності краще використати для нових кімнатних рослин чи просто декорувати ними своє подвір’я.
- Фотографії. На різдвяні та новорічні свята в жодному разі не можна викидати чи палити світлини. Вважається, що фото зберігає пам’ять про енергетику людини чи місця, що зображені на ньому. Якщо позбутися фотографії, можна назавжди перервати зв’язок із цією людиною чи приємними спогадами про відвідувані місця.
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