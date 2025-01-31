Які рослини найкраще садити біля моркви, щоб отримати утричі більший урожай

Щоб отримувати стабільно великий урожай моркви, треба не лише правильно доглядати за нею. "Сусіди" цієї городної культури також мають велике значення, бо деякі можуть гарно вплинути на моркву, вона виросте великою та солодкою, а деякі можуть її вбити. Розповідаємо, що найкраще посадити біля моркви, щоб отримати утричі більший урожай, а які рослини будуть для неї поганими "сусідами".

Які найкращі "сусіди" для моркви: поради досвідчених городників

Цибуля на першому місці, це найкращий сусідній овоч, з яким морква добре уживається на одній грядці, і ось чому. Ці культури захищають одна одну від шкідників, тому цибулю можна сміливо садити у міжрядді моркви.

на першому місці, це найкращий сусідній овоч, з яким морква добре уживається на одній грядці, і ось чому. Ці культури захищають одна одну від шкідників, тому цибулю можна сміливо садити у міжрядді моркви. Горох і квасоля насичуватимуть ґрунт азотом, що добре позначиться на урожайності моркви.

насичуватимуть ґрунт азотом, що добре позначиться на урожайності моркви. Часник також відлякуватиме шкідників, зокрема морквяну муху.

також відлякуватиме шкідників, зокрема морквяну муху. Шавлія захищатиме моркву від комах.

захищатиме моркву від комах. Помідори.

Редис.

Які рослини не можна садити біля моркви, бо врожаю не буде

Хрін садити не слід, бо він негативно позначиться на смакових властивостях моркви, вона буде гіркою й несмачною.

садити не слід, бо він негативно позначиться на смакових властивостях моркви, вона буде гіркою й несмачною. Буряк – поганий сусід для моркви, бо конкурує з нею за поживні речовини.

– поганий сусід для моркви, бо конкурує з нею за поживні речовини. Кріп сповільнює зростання моркви, тому краще поруч посадити шпинат.

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