Які рослини не можна садити біля троянд, бо вони не квітнутимуть і хворітимуть

Міцне здоров'я і пишне цвітіння троянд залежить не тільки від правильного догляду чи підбору місця висаджування. Ця квітка почуватиметься пригнобленою поряд з деякими рослинами.
Розповідаємо, які дерева й рослини краще не садити біля троянд, бо квіти не цвістимуть і хворітимуть.
Які "сусіди" погані для троянд, їх не варто садити на одній ділянці з квітами
- Жоржина. Не рекомендовано садити біля трояндових кущів жоржину, яка має коріння, що дуже швидко розростається. Ця квітка легко захопить територію, де сидять трояндові кущі, й конкуруватиме з ними за поживні речовини.
- Рододендрон – це рослина, яка любить кислі ґрунти, а троянда на такій землі не приживається. Тому одна з цих квіток загине.
- Береза та хвойні рослини. Хвоя підкислюватиме ґрунт, а троянда, як відомо, не любить цього. Також від дерев буде густа тінь, що погано впливатиме на ріст і розвиток кущів. До того ж, береза має густу кореневу систему, яка не даватиме троянді вбирати поживні речовини з ґрунту.
- Чорнобривці, календула, лікарська ромашка. Всі рослини, які мають різкі запахи, включаючи пряні трави, виділяють в ґрунт своєрідні речовини, які уповільнюють ріст і розвиток троянди. А ще ці рослини мають різкі аромати, які заглушають ніжний запах королеви саду.
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