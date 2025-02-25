Які рослини не варто купувати як розсаду: вони погано ростимуть і не родитимуть

Щоб не морочитися з висіванням посадкового матеріалу, городники часто купують вже готову розсаду. Однак професійні агрономи не рекомендують купувати розсаду деяких культур, і ось чому.
Експерти говорять, що є такі рослини, які краще сіяти у відкритий ґрунт, оскільки пересаджування може негативно вплинути на їхній ріст і розвиток. Як пише ресурс "24 Канал" з посиланням на Martha Stewart, ці культури мають слабку кореневу систему, тому їх краще вирощувати з насіння.
Які рослини краще вирощувати з насіння, а не з розсади: поради експертів
- Соняшники мають стрижневий корінь, тому їх краще висівати одразу у відкритий ґрунт, а посіви – проріджувати, щоб вони мали достатньо місця для росту й розвитку.
- Гарбузи, дині, кабачки й огірки вкрай чутливі до порушення кореневої системи. Тому після пересаджування можуть просто загинути, бо відчувають шок через зміну середовища для росту.
- Горошок також погано реагує на пересаджування, корені рослини втрачають свою ефективність, через що культура перестає рости.
- Квасолю найкраще сіяти одразу у відкритий ґрунт, тоді вона швидко ростиме й розвиватиметься. Важливо, щоб вона мала опору, де зможе закріплювати свої вусики.
- Кукурудза не потребує пересаджування, її переміщення спровокує зупинку росту й розвитку, культура може просто загинути. Кукурудзу треба висівати одразу в ґрунт, вона не боїться холоду і стійка до хвороб.
- Морква також має стрижневий їстівний корінь, а пересаджування стане причиною його деформації чи пошкодження. Тому врожаю може взагалі не бути, якщо культуру пересаджувати.
- Редис вкрай важко переносить пересаджування. Пошкоджені корені практично не відновлюється, рослина просто загине, якщо її потурбувати. Це саме стосується буряка й ріпи.
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