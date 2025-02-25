Які рослини не варто купувати як розсаду: вони погано ростимуть і не родитимуть

Щоб не морочитися з висіванням посадкового матеріалу, городники часто купують вже готову розсаду. Однак професійні агрономи не рекомендують купувати розсаду деяких культур, і ось чому.

Експерти говорять, що є такі рослини, які краще сіяти у відкритий ґрунт, оскільки пересаджування може негативно вплинути на їхній ріст і розвиток. Як пише ресурс "24 Канал" з посиланням на Martha Stewart, ці культури мають слабку кореневу систему, тому їх краще вирощувати з насіння.

Які рослини краще вирощувати з насіння, а не з розсади: поради експертів

Соняшники мають стрижневий корінь, тому їх краще висівати одразу у відкритий ґрунт, а посіви – проріджувати, щоб вони мали достатньо місця для росту й розвитку.

мають стрижневий корінь, тому їх краще висівати одразу у відкритий ґрунт, а посіви – проріджувати, щоб вони мали достатньо місця для росту й розвитку. Гарбузи, дині, кабачки й огірки вкрай чутливі до порушення кореневої системи. Тому після пересаджування можуть просто загинути, бо відчувають шок через зміну середовища для росту.

вкрай чутливі до порушення кореневої системи. Тому після пересаджування можуть просто загинути, бо відчувають шок через зміну середовища для росту. Горошок також погано реагує на пересаджування, корені рослини втрачають свою ефективність, через що культура перестає рости.

також погано реагує на пересаджування, корені рослини втрачають свою ефективність, через що культура перестає рости. Квасолю найкраще сіяти одразу у відкритий ґрунт, тоді вона швидко ростиме й розвиватиметься. Важливо, щоб вона мала опору, де зможе закріплювати свої вусики.

найкраще сіяти одразу у відкритий ґрунт, тоді вона швидко ростиме й розвиватиметься. Важливо, щоб вона мала опору, де зможе закріплювати свої вусики. Кукурудза не потребує пересаджування, її переміщення спровокує зупинку росту й розвитку, культура може просто загинути. Кукурудзу треба висівати одразу в ґрунт, вона не боїться холоду і стійка до хвороб.

не потребує пересаджування, її переміщення спровокує зупинку росту й розвитку, культура може просто загинути. Кукурудзу треба висівати одразу в ґрунт, вона не боїться холоду і стійка до хвороб. Морква також має стрижневий їстівний корінь, а пересаджування стане причиною його деформації чи пошкодження. Тому врожаю може взагалі не бути, якщо культуру пересаджувати.

також має стрижневий їстівний корінь, а пересаджування стане причиною його деформації чи пошкодження. Тому врожаю може взагалі не бути, якщо культуру пересаджувати. Редис вкрай важко переносить пересаджування. Пошкоджені корені практично не відновлюється, рослина просто загине, якщо її потурбувати. Це саме стосується буряка й ріпи.

Читайте також:

Як доглядати за кущами полуниці, щоб отримати втричі більший урожай: секрети професіоналів

Кабачки збиратимете відрами: що посадити поруч, щоб овочі гарно родили

Підживіть часник та цибулю цим розчином – і зберете утричі більший урожай