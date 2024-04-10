Які рослини потрібно обрізати вже зараз, у квітні: вони підуть у зріст та будуть цвісти

Ці квіти потрібно обрізати вже зараз, щоб влітку вони пишно зацвіли

Навесні садівники проводять обрізання плодових дерев, деяких чагарників та квітів. Розповідаємо, які квіти потребують обрізання у квітні для гарного росту та пишного цвітіння. Саме завдяки своєчасному обрізанню квіти розпустяться і будуть радувати цвітінням літом.

Які рослини потрібно обрізати у квітні

На думку експертів обов'язкового обрізання у квітні потребують такі три рослини.

Камелія

Камелії легко вирощувати, вони ідеально підходять для контейнерів, що робить їх привабливими для садівників. Вони також доступні в різних кольорах, що підходять для різноманітних клумб та ділянок.

Обрізати камелію потрібно, коли квіти відцвітуть, та рослини, яким не менше трьох років.

Для стимулювання цвітіння камелію не потрібно обрізати, обрізки потребують рослини, які сильно виросли у висоту. Якщо квіти починають здаватися занадто високими, можливо, настав час скористатися секатором.

Щоб обрізати рослини, видаліть всі стебла, що переросли з центру. За бажанням можна надати форму рослині за своїм уподобанням.

Фуксія

Ця морозостійка рослина відмінно підходить для вирощування в саду, а їх чудовий колір може радуватиме навіть восени. Квіти гарно ростуть у контейнерах, на квітниках на сонці або у півтіні.

Найкраще фуксії обрізати у квітні. Можливо, фуксії доведеться обрізати до рівня землі. Таким чином можна простимулювати їх розвиток, щоб насолоджуватися буйним цвітінням влітку. Після обрізки, щоб зберегти потрібну вологу, рекомендується мульчувати ці рослини, а також покращити ґрунт.

Гортензія

Обрізка гортензії залежить від її сорту. Звичайну гортензію радять обрізати у першій половині весни. А плетисту гортензію обрізають після цвітіння влітку,

Обрізка гортензій весною допомагає запобігти їхньому здерев'янінню, стимулює рослину до сильного росту і рясного цвітіння.

Гортензія

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