Які садові рослини обов’язково потрібно накрити на зиму: поради для садівників-початківців

Переважна більшість багаторічних рослин у саду спокійно переносить зимові холоди, оскільки зараз селекціонери вивели дуже багато декоративних культур, які стійкі до зим у нашому краї. Але не всі рослини можуть похизуватися витримкою, особливо з південних регіонів, тому їх потрібно ретельно вкривати на зиму, бо вони бояться снігу та морозу. Тож, досвідчені садівники радо діляться своїми професійними секретами із початківцями: як надійно укутати рослини на зиму, щоб вони пережили морози.

Які садові рослини та квіти потрібно обов’язково вкривати на зиму

Більшість садівників вкривають рослини до зими, коли температура повітря знижується до 5-7 градусів. Зазвичай у такій справі допомагає хвойне гілля – лапник, спанбонд, опале листя та мішковина. Професійні садівники не радять використовувати для укриття квітів поліетилен, бо під ним рослини пріють і часто гинуть.

Гортензії. Потрібно обов’язково накривати крупнолисті сорти, щоб узимку не повимерзали їхні квіткові бруньки. Також можна укутати після посадки метельчаті та деревоподібні сорти квітів. Досвідчені садівники радять спочатку збудувати над рослиною каркас, а потім накрити дихаючим матеріалом.

Потрібно обов’язково накривати крупнолисті сорти, щоб узимку не повимерзали їхні квіткові бруньки. Також можна укутати після посадки метельчаті та деревоподібні сорти квітів. Досвідчені садівники радять спочатку збудувати над рослиною каркас, а потім накрити дихаючим матеріалом. Іриси. Насамперед професіонали радять вберегти від холодів та снігу сортові бородаті іриси, оскільки вони найчутливіші до морозів. Ці квіти вкривають на зиму хвойним гіллям, соломою, торфом або спанбондом.

Насамперед професіонали радять вберегти від холодів та снігу сортові бородаті іриси, оскільки вони найчутливіші до морозів. Ці квіти вкривають на зиму хвойним гіллям, соломою, торфом або спанбондом. Клематиси. Ці квіти потрібно спочатку зняти з опор, потім викласти на дерев’яний настил чи підіслати хвойне гілля – лапник. Потім необхідно обгорнути рослину спанбондом і засипати листям чи лапником.

Ці квіти потрібно спочатку зняти з опор, потім викласти на дерев’яний настил чи підіслати хвойне гілля – лапник. Потім необхідно обгорнути рослину спанбондом і засипати листям чи лапником. Лаванда. Ця рослина походить з південних регіонів, тому дуже чутлива до українських зим. Хоча селекціонери вже давно вивели кілька сортів, що стійкі до морозів. Якщо ж у вас не морозостійка лаванда, доведеться на зиму її накрити. Досвідчені садівники радять зв’язати рослині гілки та накрити її хвойним гіллям чи спанбондом.

Ця рослина походить з південних регіонів, тому дуже чутлива до українських зим. Хоча селекціонери вже давно вивели кілька сортів, що стійкі до морозів. Якщо ж у вас не морозостійка лаванда, доведеться на зиму її накрити. Досвідчені садівники радять зв’язати рослині гілки та накрити її хвойним гіллям чи спанбондом. Цибулеві квіти. Лілії, нарциси, тюльпани та інші цибулеві квіти, які у вас є, потрібно вкривати хвойним гіллям. Професіонали не рекомендують використовувати солому для укриття цих рослин, оскільки можуть завестися миші.

Лілії, нарциси, тюльпани та інші цибулеві квіти, які у вас є, потрібно вкривати хвойним гіллям. Професіонали не рекомендують використовувати солому для укриття цих рослин, оскільки можуть завестися миші. Півонії. Якщо це сорти деревоподібних півоній чи гібриди, вони дуже чутливі до холодів, тому їх потрібно накривати. Звичайна півонія не боїться морозу, тому її можна залишати на зиму без укриття. Спочатку з квітки потрібно видалити сухе листя, зв’язати стебла, а потім накрити мішковиною.

Якщо це сорти деревоподібних півоній чи гібриди, вони дуже чутливі до холодів, тому їх потрібно накривати. Звичайна півонія не боїться морозу, тому її можна залишати на зиму без укриття. Спочатку з квітки потрібно видалити сухе листя, зв’язати стебла, а потім накрити мішковиною. Рододендрон. Професійні садівники радять обов’язково встановлювати над рослиною каркас. Перед укриттям гілки рослини потрібно зв’язати, встановити каркас та накрити спанбондом.

Професійні садівники радять обов’язково встановлювати над рослиною каркас. Перед укриттям гілки рослини потрібно зв’язати, встановити каркас та накрити спанбондом. Троянди. Ці квіти дуже примхливі та чутливі до морозів, особливо гібридні сорти. Плетисту троянду потрібно зв’язати, вкласти на лапник, а потім вкрити спанбондом. Ще зверху слід засипати хвойним гіллям. Кущову троянду зазвичай ховають під каркасне укриття, штамбові варто укутати спанбондом чи мішковиною. І після обрізки троянди обов’язково слід присипати торфом, щоб утеплити коріння.

Ці квіти дуже примхливі та чутливі до морозів, особливо гібридні сорти. Плетисту троянду потрібно зв’язати, вкласти на лапник, а потім вкрити спанбондом. Ще зверху слід засипати хвойним гіллям. Кущову троянду зазвичай ховають під каркасне укриття, штамбові варто укутати спанбондом чи мішковиною. І після обрізки троянди обов’язково слід присипати торфом, щоб утеплити коріння. Туї. Також на зиму варто вкривати всі хвойні декоративні рослини: молоді туї та ялівець. Спочатку гілки потрібно добре стягнути шпагатом, потім укутати мішковиною та прив’язати цю конструкцію до опори.

Також на зиму варто вкривати всі хвойні декоративні рослини: молоді туї та ялівець. Спочатку гілки потрібно добре стягнути шпагатом, потім укутати мішковиною та прив’язати цю конструкцію до опори. Хости. Ці багаторічні рослини потрібно обрізати після того, як пожовкне та засохне листя. Потім необхідно помульчувати ґрунт, а рослину накрити хвойним гіллям, листям або спанбондом.

Раніше ми писали, які квіти потрібно посадити на ділянці, щоб не було бур'янів.

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