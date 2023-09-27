Які садові рослини обов’язково потрібно накрити на зиму: поради для садівників-початківців

Поради від професіоналів: які квіти та садові рослини необхідно вкрити на зиму.
Переважна більшість багаторічних рослин у саду спокійно переносить зимові холоди, оскільки зараз селекціонери вивели дуже багато декоративних культур, які стійкі до зим у нашому краї. Але не всі рослини можуть похизуватися витримкою, особливо з південних регіонів, тому їх потрібно ретельно вкривати на зиму, бо вони бояться снігу та морозу. Тож, досвідчені садівники радо діляться своїми професійними секретами із початківцями: як надійно укутати рослини на зиму, щоб вони пережили морози.
Які садові рослини та квіти потрібно обов’язково вкривати на зиму
Більшість садівників вкривають рослини до зими, коли температура повітря знижується до 5-7 градусів. Зазвичай у такій справі допомагає хвойне гілля – лапник, спанбонд, опале листя та мішковина. Професійні садівники не радять використовувати для укриття квітів поліетилен, бо під ним рослини пріють і часто гинуть.
- Гортензії. Потрібно обов’язково накривати крупнолисті сорти, щоб узимку не повимерзали їхні квіткові бруньки. Також можна укутати після посадки метельчаті та деревоподібні сорти квітів. Досвідчені садівники радять спочатку збудувати над рослиною каркас, а потім накрити дихаючим матеріалом.
- Іриси. Насамперед професіонали радять вберегти від холодів та снігу сортові бородаті іриси, оскільки вони найчутливіші до морозів. Ці квіти вкривають на зиму хвойним гіллям, соломою, торфом або спанбондом.
- Клематиси. Ці квіти потрібно спочатку зняти з опор, потім викласти на дерев’яний настил чи підіслати хвойне гілля – лапник. Потім необхідно обгорнути рослину спанбондом і засипати листям чи лапником.
- Лаванда. Ця рослина походить з південних регіонів, тому дуже чутлива до українських зим. Хоча селекціонери вже давно вивели кілька сортів, що стійкі до морозів. Якщо ж у вас не морозостійка лаванда, доведеться на зиму її накрити. Досвідчені садівники радять зв’язати рослині гілки та накрити її хвойним гіллям чи спанбондом.
- Цибулеві квіти. Лілії, нарциси, тюльпани та інші цибулеві квіти, які у вас є, потрібно вкривати хвойним гіллям. Професіонали не рекомендують використовувати солому для укриття цих рослин, оскільки можуть завестися миші.
- Півонії. Якщо це сорти деревоподібних півоній чи гібриди, вони дуже чутливі до холодів, тому їх потрібно накривати. Звичайна півонія не боїться морозу, тому її можна залишати на зиму без укриття. Спочатку з квітки потрібно видалити сухе листя, зв’язати стебла, а потім накрити мішковиною.
- Рододендрон. Професійні садівники радять обов’язково встановлювати над рослиною каркас. Перед укриттям гілки рослини потрібно зв’язати, встановити каркас та накрити спанбондом.
- Троянди. Ці квіти дуже примхливі та чутливі до морозів, особливо гібридні сорти. Плетисту троянду потрібно зв’язати, вкласти на лапник, а потім вкрити спанбондом. Ще зверху слід засипати хвойним гіллям. Кущову троянду зазвичай ховають під каркасне укриття, штамбові варто укутати спанбондом чи мішковиною. І після обрізки троянди обов’язково слід присипати торфом, щоб утеплити коріння.
- Туї. Також на зиму варто вкривати всі хвойні декоративні рослини: молоді туї та ялівець. Спочатку гілки потрібно добре стягнути шпагатом, потім укутати мішковиною та прив’язати цю конструкцію до опори.
- Хости. Ці багаторічні рослини потрібно обрізати після того, як пожовкне та засохне листя. Потім необхідно помульчувати ґрунт, а рослину накрити хвойним гіллям, листям або спанбондом.
Раніше ми писали, які квіти потрібно посадити на ділянці, щоб не було бур'янів.
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