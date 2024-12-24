Які салати можна їсти за підвищеного цукру в крові: поради лікарів

Різдвяні та новорічні свята не обходяться без смачних страв, однак ті, хто має захворювання на діабет, мають обмежувати себе в їжі, щоб не спричинити різкого підвищення цукру.

Лікарі розповіли, який склад салатів безпечний для здоров’я і не спричинятиме підвищення цукру.

Які салати можна їсти діабетикам: поради лікарів

Медики взагалі рекомендують людям із підвищеним цукром в крові уникати різноманітних салатів з майонезом. Однак є такі, які цілком безпечні для здоров’я людей, хворих на діабет.

За підвищеного цукру в крові найкраще їсти салати з великою часткою незасвоюваних вуглеводів, тобто з великим умістом рослинної клітковини. У страві мають бути огірки, помідори, зелень (рукола, петрушка, кріп), болгарський перець, селера, білоголова та пекінська капуста. Саме низьковуглеводні овочі цілком безпечні і не спричиняють стрибків глюкози.

Окрім того, медики наголошують, що салати мають містити білок, який забезпечуватиме тривале відчуття ситості. Це можуть бути салати з яйцем, кальмарами, куркою, тунцем у власному соку. Такі продукти також безпечні для діабетиків.

Ще за підвищеного цукру максимально корисними є всі види свіжих овочевих салатів із рибою, куркою та м'ясом. Крім цього, для заправки потрібно використовувати якісну оливкову або рослинну олію холодного віджиму, сік лимона з гірчицею, яблучний оцет, гострі соуси, бальзамічний оцет, грецький йогурт, нежирну сметану.

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